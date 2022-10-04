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Легенда Интера может возглавить аутсайдера Серии А
Деян Станкович может вернуться в чемпионат Италии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Сампдория" находится в поиске нового главного тренера после увольнения Марко Джампаоло.
Главным претендентом на эту должность является Деян Станкович. Как сообщает журналист Николо Скира, 44-летнему специалисту был предложен контракт до конца нынешнего сезона с опцией продления еще на год. Кроме того, отмечается, что если Станковичу удастся сохранить прописку в Серии А, он получит щедрый бонус от руководства клуба.
Предыдущим местом работы серба была "Црвена Звезда", которую он тренировал с декабря 2019 по август 2022 год. Сейчас он является безработным. В 1998 - 2013 годах он выступал в чемпионате Италии за "Лацио" и "Интер".
На данный момент "Сампдория" идет последней в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе всего 2 очка.
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