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Шедевр Габбьядини в матче Сампдории и Сассуоло - лучший гол 16-го тура Серии А. ВИДЕО
Серия А представила ТОП-5 голов прошедшего тура чемпионата
Фото: Sampdoria
Во вторник, 4 января, итальянская Серия вернулась после зимней паузы - команды отыграли матчи 16-го тура.
Из интересных результатов уже состоявшего тура стоит отметить
По завершению игрового дня на официальном YouTube-канале итальянской Seria A опубликовали видео, где выбрали Топ-5 голов 16-го тура.
Вашему вниманию ТОП-5 голов прошедшего тура Серии А:
В подборку вошли плотный выстрел нападающего "Фиорентины" Артура Кабрала в матче против "Монцы", а также невероятный удар "ножницами" Маноло Габбьядини в матче "Сампдории" и "Сассуоло"
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