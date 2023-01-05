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Шедевр Габбьядини в матче Сампдории и Сассуоло - лучший гол 16-го тура Серии А. ВИДЕО

Италия
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(1 голосов)

Серия А представила ТОП-5 голов прошедшего тура чемпионата

Шедевр Габбьядини в матче Сампдории и Сассуоло - лучший гол 16-го тура Серии А. ВИДЕО

Фото: Sampdoria

UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 4 января, итальянская Серия вернулась после зимней паузы - команды отыграли матчи 16-го тура.

Из интересных результатов уже состоявшего тура стоит отметить минимальную победу "Милана", который на выезде обыграл "Салернитану", а также дебютное поражение "Наполи" в сезоне - подопечные Лучано Спаллетти минимально уступили миланскому "Интеру" в выездном матче. Результаты всех матчей тура - смотрите на нашем сайте.

По завершению игрового дня на официальном YouTube-канале итальянской Seria A опубликовали видео, где выбрали Топ-5 голов 16-го тура.

Вашему вниманию ТОП-5 голов прошедшего тура Серии А:

В подборку вошли плотный выстрел нападающего "Фиорентины" Артура Кабрала в матче против "Монцы", а также невероятный удар "ножницами" Маноло Габбьядини в матче "Сампдории" и "Сассуоло"

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В статье: Маноло Габбьядини Серия А
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Комментарии (1)
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cato41
05.01.2023 в 16:38
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
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