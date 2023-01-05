Шедевр Габбьядини в матче Сампдории и Сассуоло - лучший гол 16-го тура Серии А. ВИДЕО

Во вторник, 4 января, итальянская Серия вернулась после зимней паузы - команды отыграли матчи 16-го тура.

Из интересных результатов уже состоявшего тура стоит отметить минимальную победу "Милана" , который на выезде обыграл "Салернитану", а также дебютное поражение "Наполи" в сезоне - подопечные Лучано Спаллетти минимально уступили миланскому "Интеру" в выездном матче. Результаты всех матчей тура - смотрите на нашем сайте .

По завершению игрового дня на официальном YouTube-канале итальянской Seria A опубликовали видео, где выбрали Топ-5 голов 16-го тура.

Вашему вниманию ТОП-5 голов прошедшего тура Серии А:

В подборку вошли плотный выстрел нападающего "Фиорентины" Артура Кабрала в матче против "Монцы", а также невероятный удар "ножницами" Маноло Габбьядини в матче "Сампдории" и "Сассуоло"