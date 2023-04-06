Экс-премьер Италии Берлускони болен лейкемией

Бывший премьер-министр Италии, а ныне президент "Монцы" Сильвио Берлускони страдает серьёзным заболеванием крови. У него обнаружили лейкемию, сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на Corriere delle Sera.

86-летний функционер с 5 апреля находится в отделении интенсивной терапии в одной из клиник Милана

По информации источника, лейкемия была диагностирована на основе анализов, которые были взяты в ходе предыдущей госпитализации с 27 по 30 марта.

Напомним, Берлускони владеет "Монцой" с 2018 года. В течение 30 лет, с 1986 по 2016 год, он был владельцем "Милана". Также известно, что он считается хорошим другом Путина.