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Экс-премьер Италии Берлускони болен лейкемией

Италия
(1 голосов)

Функционер страдает серьёзным заболеванием крови

Экс-премьер Италии Берлускони болен лейкемией

Фото: Unione Sarda/Ansa

Новина українською

Бывший премьер-министр Италии, а ныне президент "Монцы" Сильвио Берлускони страдает серьёзным заболеванием крови. У него обнаружили лейкемию, сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на Corriere delle Sera.

86-летний функционер с 5 апреля находится в отделении интенсивной терапии в одной из клиник Милана

По информации источника, лейкемия была диагностирована на основе анализов, которые были взяты в ходе предыдущей госпитализации с 27 по 30 марта.

Напомним, Берлускони владеет "Монцой" с 2018 года. В течение 30 лет, с 1986 по 2016 год, он был владельцем "Милана". Также известно, что он считается хорошим другом Путина.

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В статье: Сильвио Берлускони Монца
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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Комментарии (2)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
06.04.2023 в 12:59
Аби здох, тварюка
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0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
06.04.2023 в 11:10
Друг путлєра? На концерт кобздона - і це не обговорюється.
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