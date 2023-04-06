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Экс-премьер Италии Берлускони болен лейкемией
Функционер страдает серьёзным заболеванием крови
Фото: Unione Sarda/Ansa
Бывший премьер-министр Италии, а ныне президент "Монцы" Сильвио Берлускони страдает серьёзным заболеванием крови. У него обнаружили лейкемию, сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на Corriere delle Sera.
86-летний функционер с 5 апреля находится в отделении интенсивной терапии в одной из клиник Милана
По информации источника, лейкемия была диагностирована на основе анализов, которые были взяты в ходе предыдущей госпитализации с 27 по 30 марта.
Напомним, Берлускони владеет "Монцой" с 2018 года. В течение 30 лет, с 1986 по 2016 год, он был владельцем "Милана". Также известно, что он считается хорошим другом Путина.
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