Лига наций. Люксембург побеждает в Литве, турки сделали первый шаг к возвращению в Лигу B

Сегодня в третьем сезоне Лиги наций проходят заключительные матчи первого тура. Мы собрали для вас все результаты дня в одной новости

Лига А

Венгрия - Англия 1:0

Гол: Собослай 66 (пен.)

Италия - Германия 1:1

Голы: Пеллегрини 70 - Киммих 73

Лига В

Армения - Ирландия 1:0

Гол: Сперцян 74

Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1

Голы: Пукки 45+1 (пен.) - Превляк 90+3

Бывшие соперники сборной Украины по группе в отборе на ЧМ не определили победителя. Теему Пукки благодаря голу под занавес первого тайма укрепился в статусе лучшего бомбардира в истории сборной Финляндии. Но удержать победу "филинам" не удалось: Превляк спустя десять минут после выхода на поле принёс балканцам ничью.

Черногория – Румыния 2:0

Голы: Мугоша 66, Вукчевич 87

Черногорцы воспользовались ничьей в финском матче и вышли на единоличное первое место в группе. Уже неплохо, учитывая, что квартет почти равный, поэтому очки будут терять все.

Лига С

Литва - Люксембург 0:2

Голы: Синани 44, Синани 78

Голевой вечер представителей "Норвича" вслед за Пукки поддержал Данэл Синани. Он оформил дубль в составе сборной Люксембурга в ворота литовцев. Из "украинцев" за победителей сегодня сыграли Венсан Тилль (весь прошлый сезон принадлежал "Ворскле", но из-за травмы не играл), а также Жерсон Родригеш (в марте "Динамо" отправило его в Турцию) - оба отыграли по тайму.

Турция - Фарерские острова 4:0

Голы: Ундер 37, Давиршоглу 47, Дурсун 82, Демирал 85

Турки не испытывали никаких проблем в поединке с островитянами. Да и вообще у них не будет трудностей с возвращением во второй дивизион, учитывая, кто у них в соперниках. Сегодня забили ровно столько, сколько захотели. А захотели четыре.