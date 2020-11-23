  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Ибра негодует. Швед раскритиковал EA Sports за использование его имени

Общие новости
(2 голосов)

Златан считает, что футсим FIFA наживается на его имени

Ибра негодует. Швед раскритиковал EA Sports за использование его имени
Новина українською

Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович в своем твиттере подверг критике EA Sports.

Швед недоволен тем, что компания использует его имя и лицо (игровую модель) без соглашения самого форварда. Златан утверждает, что не давал своего разрешения и хочет провести расследование.

"Кто дал EA Sports разрешение использовать мое имя и внешность в FIFA? FIFPro? Я не знал, что являюсь членом FIFpro, и если бы даже знал, меня поместили туда без каких-либо оповещений, в результате какого-то странного маневра. И я точно никогда не позволял FIFA или FIFpro зарабатывать деньги, используя мой образ. Кто-то много лет наживается на моем имени и лице без каких-либо договоренностей. Время провести расследование", - заявил Ибра.

В комментариях под твиттом Ибрагимовича фанаты иронично ответили, что шведу не стоит переживать, так как его скорость в футсиме FIFA 21 составляет всего 52 балла.

В августе этого года футбольный клуб "Милан" подписал с EA Sports эксклюзивное соглашение. Контракт предусматривает использование в FIFA 21 всех игроков "россонери" и домашней арены "дьяволов" - "Сан-Сиро". До этого несколько лет лицензия ФК "Милан" принадлежала издателю Pro Evolution Soccer - японской компании KONAMI.

Зато в реальном футболе у 39-летнего Ибрагимовича все превосходно (!) - Златан дважды поразил ворота "Наполи" и установил свою лучшую голевую серию в карьере в Серии А.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Златан Ибрагимович
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...