Ибра негодует. Швед раскритиковал EA Sports за использование его имени
Златан считает, что футсим FIFA наживается на его имени
Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович в своем твиттере подверг критике EA Sports.
Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 23, 2020
And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me
Швед недоволен тем, что компания использует его имя и лицо (игровую модель) без соглашения самого форварда. Златан утверждает, что не давал своего разрешения и хочет провести расследование.
"Кто дал EA Sports разрешение использовать мое имя и внешность в FIFA? FIFPro? Я не знал, что являюсь членом FIFpro, и если бы даже знал, меня поместили туда без каких-либо оповещений, в результате какого-то странного маневра. И я точно никогда не позволял FIFA или FIFpro зарабатывать деньги, используя мой образ. Кто-то много лет наживается на моем имени и лице без каких-либо договоренностей. Время провести расследование", - заявил Ибра.
В комментариях под твиттом Ибрагимовича фанаты иронично ответили, что шведу не стоит переживать, так как его скорость в футсиме FIFA 21 составляет всего 52 балла.
В августе этого года футбольный клуб
Зато в реальном футболе у 39-летнего Ибрагимовича все превосходно (!) -
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