Ибра негодует. Швед раскритиковал EA Sports за использование его имени

Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович в своем твиттере подверг критике EA Sports.

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me