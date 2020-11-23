Ибра негодует. Швед раскритиковал EA Sports за использование его имени

Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович в своем твиттере подверг критике EA Sports.

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 23, 2020

Швед недоволен тем, что компания использует его имя и лицо (игровую модель) без соглашения самого форварда. Златан утверждает, что не давал своего разрешения и хочет провести расследование.

"Кто дал EA Sports разрешение использовать мое имя и внешность в FIFA? FIFPro? Я не знал, что являюсь членом FIFpro, и если бы даже знал, меня поместили туда без каких-либо оповещений, в результате какого-то странного маневра. И я точно никогда не позволял FIFA или FIFpro зарабатывать деньги, используя мой образ. Кто-то много лет наживается на моем имени и лице без каких-либо договоренностей. Время провести расследование", - заявил Ибра.

В комментариях под твиттом Ибрагимовича фанаты иронично ответили, что шведу не стоит переживать, так как его скорость в футсиме FIFA 21 составляет всего 52 балла.

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В августе этого года футбольный клуб "Милан" подписал с EA Sports эксклюзивное соглашение. Контракт предусматривает использование в FIFA 21 всех игроков "россонери" и домашней арены "дьяволов" - "Сан-Сиро". До этого несколько лет лицензия ФК "Милан" принадлежала издателю Pro Evolution Soccer - японской компании KONAMI.