Англия в финале, дуэль Месси и Неймара, Динамо пристроило Соля. Главные новости за 7 июля

UA-Футбол собрал для Вас главные новости за среду, 7 июля.

Сборная Англии впервые в собственной истории вышла в финал Евро, обыграв Данию в дополнительное время (2:1). В основное время команды обменялись голом Миккеля Дамсгора и автоголом Симона Кьера, а победным мячом за "трёх львов" на 104-й минуте отметился Харри Кейн, добив мяч после нереализованного пенальти. Уже в воскресенье Англия в решающем поединке турнира встретится со сборной Италии, где решится судьба титула. Ранее на счету англичан был лишь победный финал ЧМ-1966.

Аргентина стала вторым финалистом Копа Америка, пройдя Колумбию в серии пенальти (1:1, пен 3:2). Главным героем встречи стал голкипер "альбиселесте" Эмилиано Мартинес, отразивший три удара в послематчевой серии. Первой в финал вышла Бразилия, минимально обыграв Перу (1:0). Новых красок классическому латиноамериканскому противостоянию добавит тот факт, что первоначально Копа Америка-2020 должен был пройти в Аргентине, но из-за эпидемиологической ситуации турнир скандально перенесли в Бразилию, демонстрирующую худшую статистику по коронавирусу в регионе. Для Лионеля Месси это будет пятый финал в составе сборной – 4 предыдущих он проиграл.

Нападающий "Динамо" Фран Соль ближайший сезон проведет в "Эйбаре". Киевский клуб объявил об аренде игрока на один сезон. Напомним, прошлый сезон 29-летний Фран провел в аренде в "Тенерифе" - за 38 поединков Соль записал на свой счет 10 забитых мячей. Соль продолжит выступать в Сегунде, ведь "Эйбар" по итогам минувшей кампании вылетел из высшего дивизиона с последней позиции. Контракт форварда с "Динамо" истекает в июне 2022 года.

Сага с трансфером Владислава Супряги в Серию А продолжается и в нынешнее летнее окно. Форвардом "Динамо" всерьёз интересуется "Дженоа", сообщает известный инсайдер Николо Скира. По его информации, "грифоны" готовы заплатить за 21-летнего украинца 9 миллионов евро. Calciomercato пишет о годичной аренде с обязательным выкупом за 10 миллионов. В минувшем сезоне Супряга за "Динамо" во всех турнирах провел 31 матч, забил 3 мяча и отдал пять результативных передач.

"Динамо" спасло ничью с швейцарским "Люцерном". Команда Мирчи Луческу завершила первый этап подготовки к новому сезону поединком против шестой команды швейцарской Суперлиги. Проигрывая 1:3 по ходу игры, киевлянам удалось совершить камбек благодаря мячам Антюха и Гармаша. Напомним, что во время текущей подготовки "Динамо" из трёх предыдущих игр выиграло только одну, разгромив любительский "Дивонн" 5:0. С "Базелем" и "Лозанной" "бело-синие" сыграли вничью - 4:4 и 1:1 соответственно.

В Лиге Чемпионов уже начался первый квалификационный раунд турнира. Юрий Вернидуб стартовал с "Шерифом" в Лиге чемпионов. Шериф" в гостях одолел "Теуту" (0:4) и превратил второй матч в банальную формальность. Можно уже думать о следующем сопернике – им станет победитель пары "Коннас Кей" / "Алашкерт". А вот "Шахтёр" Солигорск под руководством Романа Григорчука проиграл болгарскому "Лудогорцу" (1:0) и рискует сразу вылететь из квалификации.