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СМИ: Дженоа готов заплатить за трансфер Супряги 9 миллионов евро
Украинец может сменить клубную прописку
фото: Ю.Юрьев/dynamo.kiev.ua
"Дженоа" проявляет серьезный интерес к форварду "Динамо" Владиславу Супряге.
Итальянский клуб работает над полноценным трансфером 21-летнего украинца за 9 миллионов евро. Об этом пишет журналист Николо Скира.
Портал Transfermarkt оценивает Владислава в 6 млн евро.
Отмечается, что "грифоны" также хотетя арендовать 18-летнего сербского вингера Филипа Стевановича из "Манчестер Сити".
Напомним, что в минувшем сезоне Супряга за "Динамо" во всех турнирах провел 31 матч, забил 3 мяча и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что украинцем интересовалось "Торино".
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