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СМИ: Дженоа готов заплатить за трансфер Супряги 9 миллионов евро

Премьер-лига
(2 голосов)

Украинец может сменить клубную прописку

СМИ: Дженоа готов заплатить за трансфер Супряги 9 миллионов евро

фото: Ю.Юрьев/dynamo.kiev.ua

Новина українською

"Дженоа" проявляет серьезный интерес к форварду "Динамо" Владиславу Супряге.

Итальянский клуб работает над полноценным трансфером 21-летнего украинца за 9 миллионов евро. Об этом пишет журналист Николо Скира.

Портал Transfermarkt оценивает Владислава в 6 млн евро.

Отмечается, что "грифоны" также хотетя арендовать 18-летнего сербского вингера Филипа Стевановича из "Манчестер Сити".

Напомним, что в минувшем сезоне Супряга за "Динамо" во всех турнирах провел 31 матч, забил 3 мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что украинцем интересовалось "Торино".

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В статье: Динамо (Киев) Дженоа (Генуя) Владислав Супряга
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Комментарии (11)
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Laborer (Dnipro)
07.07.2021 в 14:51
Если это правда (а в этом есть сомнения), то нужно продавать не задумываясь.
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+3
0
ГенриВол (Волочиськ)
07.07.2021 в 14:49
Щойно прочитав дають 5. Думаю подивлюсь тут. А тут аж 9.
Ответить
+2
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
07.07.2021 в 14:43
Он стоит 30 Суркис
Ответить
+1
-4
MaximSK (Киев)
07.07.2021 в 13:52
Думаю это утка агентов, не может он сейчас стоит 9 млнпосле неудачного сезона в ЧУ.
Ответить
+6
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
07.07.2021 в 13:44
У Суркиса жадность преобладает над здравым смыслом. Поэтому не отдаст.
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+5
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.07.2021 в 13:38
Не вірю (К.Станіславський)
Ответить
+4
-2
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
07.07.2021 в 13:37
Терпіння, терпіння! Ще трохи витримки і буде як пан Суркіс хотів з самого початку!
Ответить
+1
0
СТОП крот (Киев)
07.07.2021 в 13:34
Куда доставить?
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+2
-2
avatar
Stuntriding (Киев)
07.07.2021 в 13:31
Отдайте, срочно!!!Скркисам чартер в Италию и прямо над базой Дженоа выкинуть с парашютом.И так дают денег, как за троих
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+5
-4
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
07.07.2021 в 13:24
Мешок на голову и отвезти, чтобы дорогу назад не запомнил.
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+7
-2
Footballers (Умань)
07.07.2021 в 13:15
Нє єго уровєнь.Губки надуєт і нє согласітса.
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+7
-6


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