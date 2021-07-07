СМИ: Дженоа готов заплатить за трансфер Супряги 9 миллионов евро

"Дженоа" проявляет серьезный интерес к форварду "Динамо" Владиславу Супряге.

Итальянский клуб работает над полноценным трансфером 21-летнего украинца за 9 миллионов евро. Об этом пишет журналист Николо Скира.

Портал Transfermarkt оценивает Владислава в 6 млн евро.

Отмечается, что "грифоны" также хотетя арендовать 18-летнего сербского вингера Филипа Стевановича из "Манчестер Сити".

Напомним, что в минувшем сезоне Супряга за "Динамо" во всех турнирах провел 31 матч, забил 3 мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что украинцем интересовалось "Торино".