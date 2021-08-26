Шахтёр и Вернидуб вышли в ЛЧ, Кейн останется в Тоттенхэме. Главные новости за 25 августа

"Шахтёр" сумел добыть путёвку в групповой раунд Лиги Чемпионов, пройдя "Монако" в последнем раунде отбора (2:2, общий счёт 3:2). Для итоговой победы "горнякам" пришлось играть экстра-тайм – в основное время команды обменялись дублем Бен Йеддера и мячом Марлоса. В дополнительное время защитник "монегасков" Рубен Агилар срезал мяч в свои ворота после прохода Мудрика, отправив донецкий клуб в самый престижный европейский турнир.

Помимо "Шахтёра" и "Динамо" Украину в Лиге Чемпионов представит и Юрий Вернидуб. Отечественный наставник вывел скромный "Шериф" в групповой раунд соревнования, пройдя "Динамо" Загреб (0:0, общий счёт – 3:0). Это не только первый выход в ЛЧ в истории клуба, но и всего молдавского футбола. До этого "Шериф" в квалификации также прошёл "Теуту" (5:0), "Алашкерт" (4:1) и "Црвену Звезду" (2:1). Ещё одну путёвку забрал "Зальцбург", повторно переиграв "Брондбю" со счётом 2:1, на этот раз уже в гостях.

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин сдал позитивный тест на коронавирус и таким образом не поможет сборной Украины в сентябрских матчах отбора на ЧС-2022. Александр Петраков уже вызвал в качестве замены второго голкипера "Динамо" Дениса Бойко. Напомним, что ранее из-за травм выпали Георгий Бущан и Анатолий Трубин, из-за чего вызов получили Андрей Пятов и Дмитрий Ризнык.

Одна из главных трансферных саг лета наконец завершилась. Лидер "Тоттенхэма" Харри Кейн объявил о том, что останется в лондонском клубе на этот сезон. Всё лето лучшего бомбардира и ассистента АПЛ в минувшей кампании (23+14) связывали с переходом в "Манчестер Сити". "Горожане" якобы предлагали за Харри 100 миллионов фунтов, в то время как "шпоры" требовали 150 млн за 28-летнего форварда. Кейн выступает за "Тоттенхэм" с 2013-го года, забив в футболке родной команды 237 мячей (166 в АПЛ). Его контракт с клубом рассчитан ещё на 3 сезона.

Хосеп Гвардиола планирует покинуть "Манчестер Сити" по завершению нынешнего контракта, которое истекает после сезона 2022/23. После 7 лет на "Этихад" Пеп собирается взять перерыв, после чего вернуться к работе уже на уровне сборных. Каталонец готов рассмотреть варианты как с европейскими, так и южноамериканскими национальными командами. 50-летний тренер ранее уже делал перерыв в своей карьере, прожив год в Нью-Йорке после ухода из "Барселоны" в 2012 году.

"Реал" нацелен взять Килиана Мбаппе уже этим летом, опасаясь конкуренции с другими клубами через год, когда главная молодая суперзвезда мирового футбола станет свободным агентом. По информации Le Parisien, Мадрид отправил в Париж предложение в размере 160 миллионов евро, на которое ПСЖ ответил отказом. При этом спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо заявил, что клуб не намерен удерживать Килиана силой. Ожидается, что французский клуб будет требовать за Мбаппе 200-220 миллионов евро.