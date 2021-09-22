Первый ассист Малины, шок-контент от Металлиста и тащер Суарес. Главные новости за 21 сентября

Руслан Малиновский помог "Аталанте" добыть первую домашнюю победу в сезоне. В 5-м туре Серии А "бергамаски" минимально одолели "Сассуоло" (2:1). Украинец отметился первым результативным действием в новой кампании, ассистировав Гозенсу на 3-й минуте поединка. Таким образом команда Джанпьеро Гасперини поднялась на 4-ю строчку, имея на своём счету 10 очков.

Николай Шапаренко не тренировался с командой перед игрой за Суперкубок Украины с "Шахтёром", которая состоится 22 сентября. Один из ведущих полузащитников "Динамо" во вторник занимался по индивидуальной программе. Его участие в игре крайне сомнительно. У "горняков" вернулся в строй Сергей Кривцов, а вот Трубин игру пропустит.

"Атлетико" добыл очередную волевую победу в Ла Лиге. Три очка "матрасника" принёс Луис Суарес – уругваец сначала сравняв счёт на 78-й минуте, а на 90-й положил победный. Это далеко не первый подвиг команды Диего Симеоне в сезоне – до этого мадридцы отыгрались с "Вилльяреалом" на 95-й минуте, и вырвали победу у "Эспаньола" на 99-й. Действующие чемпионы поднялись на первое место в таблице. "Реал" отстаёт на один пункт, но имеет матч в запасе.

"Металлист" сенсационно выбил "Десну" (2:1) в 1/16 финала Кубка Украины. Во вторник черниговцы отмечали день города, но представитель Первой Лиги испортил сопернику праздник. "Десна" ушла на перерыв, ведя в счёте благодаря голу Викентия Волошина. Во втором тайме Кадим Харрис, лишь вчера подписавший контракт с харьковчанами, возобновил паритет, а победу принёс мяч Александра Мизюка на 89-й минуте. В другом матче Кубка "Рух" на выезде без проблем переиграл "Николаев" (0:3).

Роберт Левандовски наконец получил свою "Золотую бутсу". В минувшей кампании форвард "Баварии" стал лучшим бомбардиром европейских чемпионатов, забив 41 мяч (82 очка) в 29 матчах Бундеслиги. Поляк лишь трижды уходил с поля без голов, 5 раз оформлял хет-трик и побил рекорд результативности чемпионата Германии за всю историю. Новая кампания для Роберта тоже началась неплохо – он забивал в каждом матче, продлив голевую серию до 19 матчей кряду во всех турнирах.

Лионель Месси получил травму в матче против "Лиона" (2:1). Эту информацию предоставил наставник ПСЖ Маурисио Почеттино, объясняя скандальную замену Лео в концовке встречи. Аргентинец получил ушиб левого колена и пропустит ближайшую игру Лиги 1 против "Метца" посреди недели. ПСЖ начал сезон с 6 побед в чемпионате Франции кряду, но вот Месси за новую команду пока так и не отличался.