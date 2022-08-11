Трофей для Реала, хаос в Барсе и две победы Шахтёра. Главные новости за 10 августа

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 10 августа.

"Реал" выиграл пятый Суперкубок УЕФА в собственной истории, переиграв в финале победителя Лиги Европы "Айнтрахт" (2:0). В первой тайме за "сливочных" счёт открыл Давид Алаба, а в начале второй половины Винисиус ассистировал Кариму Бензема. Карло Анчелотти стал рекордсменом по победам в турнире – на счету итальянского тренера по два трофея с "Миланом" и "Реалом". Напомним, что итальянец в ранее этом году уже стал первым тренером в истории, выигравшим 4 финала Лиги чемпионов, а также первым алленаторе, побеждавшим во всех топ-5 лигах.

В среду "Шахтёр" провел сразу два дебютных спарринга под руководством Игора Йовичевича. Оба матча завершились победами. Сначала второй состав "горняков" размялся на новичке высшего дивизиона чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Адала" (1:0). Единственный мяч в поединке команда из Аль Хулайля забила в собственные ворота –на 43-й минуте "отличился" Алджаман. Затем уже основным составом "Шахтёр" разгромил словенский "Домжале" (3:0). Мудрик оформил дубль, ещё один мяч записал на свой счёт Топалов.

Этим летом "Барселона" провела ошеломительное трансферное окно, но есть вероятность, что клубу не удастся сохранить в составе всех новичков. По правилам Ла Лиги каталонцы при нынешних расходах не могут позволить себе регистрацию всех новых футболистов. По данным ESPN, Андреас Кристенсен и Франк Кессье могут остаться за бортом. В контракте обоих игроков с "Барсой" прописан пункт о расторжении соглашения в одностороннем порядке, если регистрация пройдёт неудачно. У "Барселоны" есть время до субботы, чтобы разобраться с ситуацией.

Спасти "Барселону" может "Челси". Лондонский клуб претендует сразу на двоих игроков каталонцев – Френки де Йонга и Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Sky Sports. "Барса" задолжала де Йонгу 17 млн фунтов, а также требует игрока переподписать контракт с понижением зарплаты. Нидерландец не хочет покидать Каталонию, но всё может измениться после предложения "Челси". Сумма потенциального трансфера оценивается в 72 млн фунтов, МЮ выбыл из гонки. Ранее "синие" подписали Рахима Стерлинга, Калиду Кулибали и Марка Кукурелью.

"Брентфорд" подписал звезду прошлогоднего Евро Микеля Дамсгора. Сумма трансфера 22-летнего вингера из "Сампдории" составила 15 млн евро, сообщает Фарбицио Романо. Соглашение с новичком подписан на 5 лет. На Евро-2020 Дамсгор дошёл вместе со сборной Дании до полуфинала, достойно заменив Кристиана Эриксена. На первенстве Европы Дамсгор отличился двумя голами и одной результативной передачей. Датчанин стал пятым новичком команды этим летом.