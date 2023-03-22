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Сборная потеряла Забарного, Шахтер продлил Матвиенко, новая должность Мбаппе. Главные новости за 21 марта

Общие новости
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В Европе готовятся к старту отбора на Евро-2024

Сборная потеряла Забарного, Шахтер продлил Матвиенко, новая должность Мбаппе. Главные новости за 21 марта

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
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Забарный не сыграет с Англией, Ярмоленко - под большим вопросом

Илья уже покинул лагерь сборной, поскольку из-за травмы не имел малейших шансов выйти на поле против Англии. Также по индивидуальной программе работает Андрей Ярмоленко - решение по капитану врачи примут в последнюю минуту. Впрочем, здесь хотя бы есть кем менять, ведь в Испании разыгрался Цыганков.

Сборная Украины, скорее всего, проведет спарринг с "Брентфордом"

Матч запланирован на 23 марта - за три дня до поединка отбора на Евро против Англии. Наши парни будут готовиться к "Трем львам" именно на базе "Брентфорда", так что выбор соперника очевиден. Интересно только, почему о спарринге сообщил журналист Зверов, а не пресс-служба УАФ?

Матвиенко подписал долгосрочный контракт с "Шахтером"

Соглашение рассчитано на 5 лет - до середины 2027 года. Ранее в СМИ ходило много слухов относительно возможного переезда Матвиенко в топ-лиги, но, похоже, защитнику комфортно в "Шахтере", где он выступает с 2015 года и в свои 26 лет является лидером обороны.

"Львов" вернул прежнего тренера вместо белоруса Дулуба

Анатолий Бессмертный, который уже тренировал "Львов" в 2021 году, вернулся в клуб - он заменил белоруса Олега Дулуба, с которым галичане набрали лишь 13 очков в 17 турах УПЛ. Задача нового тренера очевидна - сохранить прописку в элите. Опыта Бессмертному не занимать, вот только в УПЛ он почти не работал - сплошь низшие лиги.

Мбаппе назначен капитаном сборной Франции

Позиция стала вакантной после того, как карьеру в "Ле Бле" завершил Юго Льорис. В СМИ до последнего обсуждалась также кандидатура Антуана Гризманна, но Дидье Дешам сделал ставку на своего лучшего бомбардира. Посмотрим, чем все обернется, ведь Килиан хоть и молод, но уже неоднократно попадал в конфликтные ситуации.

"Севилья" второй раз в сезоне поменяла главного тренера

Осенью "Нервион" поменял Хулена Лопетеги на Хорхе Сампаоли, а теперь уже самого Сампаоли уволили ради Хосе Луиса Мендилибара. "Севилья" лишь на два очка опережает зону вылета и качество ее футбола низкое, поэтому действия боссов объяснимы. Другое дело, что у Мендилибара нет опыта работы в больших клубах - до "Севильи" он тренировал "Эйбар" и "Алавес".

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