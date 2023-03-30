Скандал вокруг ЧМ U-20, сотня Лео и неугомонная Барселона. Главные новости за 29 марта

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 29 марта.

ФИФА приняла решение не проводить молодёжный Чемпионат мира до 20 лет в Индонезии. Ранее индонезийцы не допустили на жеребьёвку делегацию Израиля, что и стало причиной этого решения. СМИ сообщают, что претендентами на замену Индонезии в качестве страны-хозяйки считаются Аргентина, Перу и Катар.

Лионель Месси превзошёл отметку в сотню голов в составе сборной Аргентины. Капитан чемпионов мира отметился хет-триком в товарищеском матче против Кюрасао (7:0). Таким образом у Лео теперь 102 гола в 174 играх за "альбиселесте". Включая клубный уровень, Месси имеет 803 забитых мяча во взрослом футболе.

"Барселона" продолжает попытки вернуть Лионеля Месси, несмотря на финансовые трудности. По информации Жерара Ромеро, Месси готов пойти навстречу каталонцам, согласившись пойти на существенное понижение зарплаты. В то же время в "Барсе" надеются, что возвращение Месси поможет привлечь новых спонсоров. Напомним, летом Лео станет свободным агентом.

"Барселона" договорилась о переходе защитника "Атлетик" Бильбао Иньиго Мартинеса на правах свободного агента. При этом в соглашении существует договоренность, что если клубу не удастся освободить фонд зарплат и зарегистрировать 31-летнего испанца, он уйдет в аренду. "Барселоне" необходимо уменьшить фонд зарплат на 150 миллионов евро, чтобы вписаться в фэйр-плей. Клубу уже запретили регистрацию контракта Гави.

Оливье Жиру вскоре подпишет новый контракт с "Миланом", сообщает Фабрицио Романо. Новое соглашение будет рассчитано на один сезон, зарплата 36-летнего француза составил 3.8 млн евро. В этом сезоне Жиру провел 34 матча, забил 12 голов и отдал 6 голевых передач.