"Кохана, ми вбиваємо гравців": как ФИФА и клубы уничтожают собственных футболистов

Михаил Мудрик стал последним игроком "Челси", который получил повреждение на тренировке. Украинец пополнил лазарет лондонского коллектива, который и без него насчитывал 8 игроков первой команды. Тревожит и то, что в клубе есть немало тяжелых травм: Нкунку, Фофана, Чуквуемека, Джеймс. Однако если говорить о травмах в контексте "Челси", то мы найдём множество причин для подобной тенденции: смена медицинского штаба после прихода в клуб Тодда Боэли, естественная травматичность многих игроков клуба из западного Лондона, большие нагрузки Маурисио Почеттино, который выжимает из своих подопечных все соки.

Однако от серьёзных травм в начале этого сезона страдает не только "Челси". Слишком много топовых европейских клубов столкнулись с проблемой длительных и тяжелых травм собственных футболистов. "Реал" потерял Тибо Куртуа и Эдера Милитао, у обоих разрыв крестообразных связок, которые едва не перечеркивают им весь сезон. "Манчестер Сити" потерял Кевина Де Брюйне из-за частичного разрыва мышц на несколько месяцев, новоиспечённый "канонир" Юрриен Тимбер в этом сезоне больше не сыграет из-за разрыва крестов, то же касается и Тайрона Мингса из "Астон Виллы", а "Милан" и "Рома" почти до конца календарного года будут играть без Беннасера (операция на колене) и Абрахама (разрыв крестов) соответственно.

И это мы перечислили только серьёзные травмы в известных клубах, которые произошли до начала текущего сезона, или в конце прошлого. Всё это разные клубы и разные чемпионаты и подобных историй стало слишком много, чтобы списывать всё исключительно на внутренние проблемы и уникальность каждого отдельного случая. Это наталкивает на мысль о том, что тенденция становится глобальной и именно сейчас ФИФА и футбольные клубы пожинают плоды собственной деятельности.

"Когда я смотрю на график футбольных матчей собственных футболистов на ближайшие полтора года, то я просто не могу найти хотя бы двух недель для отпуска. Это бесконечные матчи клубного футбола, которые плавно перетекают в сборные, а затем обратно в клубы. Меня раздражает то, что денежная составляющая футбола мешает главным звёздам этого спорта выступать на том уровне, которого мы все от них ожидаем", — сказал наставник "Арсенала" Микель Артета в начале июня этого года. Подобные слова прозвучали также и от Пепа Гвардиолы из "Манчестер Сити" и Карло Анчелотти из мадридского "Реала".

Проблема перегруженных футбольных расписаний уже издавна тревожит как самих футболистов, так и их тренеров. Однако в ФИФА считают, что вполне целесообразно, например, расширить формат Клубного Чемпионата Мира, чтобы привлечь к нему больше внимания. Раньше это был короткий зимний турнир между победителями главных континентальных турниров. Для победителя Лиги Чемпионов он состоял из двух матчей: полуфинала и финала. Но уже в 2025 году это будет летний расширенный турнир на 32 команды, которые разделятся на 8 групп. Конечно, периодичность Клубного Чемпионата Мира также изменится и вместо ежегодного турнира это станет событием раз в 4 года, но это будет очередное лето для игроков топ-команд с дополнительной нагрузкой и без привычного отпуска.

Кроме того, в УЕФА решили расширить формат Лиги Чемпионов, начиная с сезона 2024/25, и теперь вместо шести матчей группового этапа командам придётся играть 8 матчей в рамках швейцарской системы. Даже при идеальном проходе в плей-офф – это дополнительные два матча за сезон, а если команда не пройдёт в стадию на вылет напрямую, то сыграет ещё два дополнительных матча за право выхода в 1/8 финала. Перегруженные футболисты уже последние несколько лет имеют много вопросов по поводу количества матчей, которое им приходится играть за сезон, но футбольные организации, похоже, не готовы прислушиваться к спортсменам.

Читайте также У Винисиуса травма двуглавой мышцы бедра. Известны сроки восстановления

Любые дополнительные матчи и расширение и без того нагруженного футбольного расписания непременно приводит к увеличению риска травм: как мелких, так и очень серьезных. Хотелось бы, чтобы условные Куртуа, Милитао, Нкунку, Тимбер, Абрахам и другие по крайней мере получали какую-то протекцию от собственных клубов, но и этого ждать не приходится.

Желание топовых футбольных клубов заработать дополнительных денег и популяризировать собственный клуб благодаря турне по США или по Азии вполне понятно. Но даже в этом вопросе нужно находить границы здравого смысла.

"Мы завершили матч в Филадельфии, уже вечером у нас перелёт в Чикаго. Игрокам необходим отдых после подобных перелётов. Затем у нас автограф-сессия, открытая тренировка и встреча с журналистами. В этот день я не могу распланировать тренировку собственной команды так, как сам бы того хотел. На следующий день у нас также автограф-сессия, которая прерывает тренировочный процесс, а еще через день у нас следующий матч. Жить в подобном режиме чрезвычайно трудно, а постоянные перелеты из города в город очень утомляют", — говорил на своей пресс-конференции Маурисио Почеттино после матча против "Фулхэма" в рамках предсезонной подготовки "Челси".

Многие другие клубы также следуют этому примеру. И если "Челси" играл свои матчи в основном на восточном побережье Соединенных Штатов, то некоторые другие коллективы перелетали чуть ли не через всю страну в пределах 3-4 дней между матчами. Предсезонная подготовка топовых клубов напоминает скорее выставку для ценителей, где непосредственная подготовка отходит на второй план. И это также имеет своё пагубное влияние на физическую форму игроков.

А иногда эти матчи предсезонных туров играются на искусственном покрытии, которое является непривычным для спортсменов и поэтому особенно травматичным. Или игра может пройти на газоне, который находится в ужасном состоянии. Последнее произошло с "Челси" в Чикаго перед товарищеским матчем против дортмундской "Боруссии", когда за 2 дня до игры на стадионе прошёл концерт Эда Ширана и людям там позволяли стоять прямо на зеленом покрытии. Именно в той игре получил травму колена Кристофер Нкунку, который в этом календарном году, наверное, уже не сыграет.

То есть клубы из-за собственного бизнес-интереса также не склонны к тому, чтобы облегчать жизнь собственным игрокам, наоборот, иногда они ее слишком усложняют. И всё это давление со стороны ФИФА, УЕФА, футбольных клубов и иногда даже самих болельщиков, заставляет игроков делать даже больше, чем они сами способны. Каждая травма — это всегда отдельная история с бэкграундом футболиста, с работой медштаба, с нагрузкой на тренировках и тому подобное. Но столько порванных крестов за достаточно короткий период времени — это своего рода феномен, который можно списать на совпадение, а можно проанализировать и сделать определённые выводы.

Однако выводы, почти наверняка, сделаны не будут. Футбольные организации и клубы слишком заинтересованы в денежной стороне футбольного мира, что логично, а некоторые болельщики всегда держат в рукаве козырь, который звучит как: "Им столько платят за то, что они играют, пусть работают, а не жалуются".

Футболисты работают, им за это платят. Однако если их систематически перегружать, то происходят вот такие неприятности как с условным Тибо Куртуа или Кевином Де Брюйне. Футболисты продолжат получать свои деньги, а вот мы наслаждаться их магией на футбольном газоне — нет.