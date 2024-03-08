Динамо теряет очки с Вересом, Трубин пропускает дважды от Рейнджерс, а Шахтер судится с Вьюнником. Главные новости за 7 марта

Пресс-служба УАФ сообщила, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров проведет пресс-конференцию, во время которой объявит заявку своей команды на мартовский сбор. Наставник сине-желтых объявит состав команды на матч с Боснией и Герцеговиной в рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024. Мероприятие состоится 8 марта в Доме футбола и начнется в 12:00. Поединок Босния и Герцеговина - Украина пройдет 21 марта в городе Зеница на стадионе "Билино Поле".

Вчера состоялся матч очередного тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" посетило "Верес". Старт встречи пришлось перенести из-за воздушной тревоги, однако сам матч все же состоялся и закончился для подопечных Шовковского не лучшим образом. Рахинок на табло зафиксировал ничью 1:1, голами отметились Волошин и Мрвалевич. Причем сравнять счет "Вересу" удалось лишь на последних секундах, уже в компенсированное арбитром время.

Киевляне провели далеко не самый сильный матч и вряд ли могут сильно жаловаться на судьбу или то, что им не повезло. Победная серия Александра Шовковского прекратилась. И произошло это достаточно неожиданно.

На "Эстадио да Луж" состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Бенфикой" и "Рейнджерс". Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и в итоге пропустил два гола. Правда обвинять украинца в этих пропущенных голах точно не стоит. Скорее там больше вопросов к обороне.

Впрочем лиссабонский клуб сумел отыграться и не проиграл у себя дома. Все будет решаться в Глазго в ответном матче, который состоится через неделю.

Вчера состоялся игровой день в рамках Лиги Европы, в котором мы увидели немало ожидаемых матчей, но среди них выделялась встреча между "Карабахом" и действующим лидером Бундеслиги "Байером". По ходу игры хозяева поля вели со счетом 2:0, впрочем подопечные Хаби Алонсо все же вернулись в игру и свели все к ничьей. Все будет решаться в Германии. Что касается других встреч, то "Ливерпуль" и "Милан" уверенно разобрались с чешскими "Спартой" и "Славией" соответственно. А "Марсель" сенсационно разгромил "Вильярреал" со счетом 4:0, что стало очередной неожиданностью в этот вечер.

Донецкий "Шахтер" обратился в судебные инстанции с иском против Богдана Вьюнника и польского клуба "Лехия", с которым футболист на днях подписал контракт. Клуб не соглашается с односторонним расторжением контракта со стороны футболиста "Горняки" утверждают, что Вьюнник после зимнего отпуска не вернулся в клуб, несмотря на действующий контракт сроком до 30 июня 2025 года.

Пресс-служба горняков заявляет, что клуб неоднократно предоставлял футболисту возможность вернуться в расположение клуба, однако футболист отклонил эти предложения. В дальнейшем футболист сообщил об одностороннем расторжении своего контракта с "Шахтером" от 22 февраля 2024 года. "Шахтер" не согласен с расторжением контракта и будет обращаться в соответствующие компетентные инстанции с иском против футболиста и его нового клуба ФК "Лехия".