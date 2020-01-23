Португалия
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Спортинг подписал словенского форварда, которым интересовалось Динамо
Упустили
Португальский "Спортинг" официально объявил о трансфере Андража Шпорара. Ранее им активно интересовалось киевское "Динамо".
Соглашение с футболистом было подписано сроком на пять лет. Об официальной сумме перехода ничего не сообщается. Ранее "Слован" требовал за него порядка 8 миллионов.
#SporarÉLeão por 5 épocas— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) January 23, 2020
https://t.co/ZyiYTztSy5 pic.twitter.com/9g1jfEZwJk
В текущем сезоне Андраж провел 25 матчей, в которых забил 19 голов.
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