Спортинг подписал словенского форварда, которым интересовалось Динамо

Португальский "Спортинг" официально объявил о трансфере Андража Шпорара. Ранее им активно интересовалось киевское "Динамо".

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Соглашение с футболистом было подписано сроком на пять лет. Об официальной сумме перехода ничего не сообщается. Ранее "Слован" требовал за него порядка 8 миллионов.

В текущем сезоне Андраж провел 25 матчей, в которых забил 19 голов.