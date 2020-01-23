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Спортинг подписал словенского форварда, которым интересовалось Динамо

Португалия
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Спортинг подписал словенского форварда, которым интересовалось Динамо
UA-Футбол
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Португальский "Спортинг" официально объявил о трансфере Андража Шпорара. Ранее им активно интересовалось киевское "Динамо".

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Соглашение с футболистом было подписано сроком на пять лет. Об официальной сумме перехода ничего не сообщается. Ранее "Слован" требовал за него порядка 8 миллионов.

В текущем сезоне Андраж провел 25 матчей, в которых забил 19 голов.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Динамо (Киев) Слован (Братислава) Андраж Шпорар
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