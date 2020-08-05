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Динамо не подпишет Николу Моро - полузащитник принял предложение российского клуба
Что символично, тоже с названием "Динамо"
Киевское "Динамо" не подпишет Николу Моро. Ранее они предлагали 7 миллионов евро.
Как сообщает журналист российского "Спорт-Экспресса" Константин Алексеев, хорват принял предложение другого "Динамо" - московского. Символично, что сейчас он играет за "Динамо" Загреб.
До конца текущей неделе Никола пройдет медобследование и подпишет долгосрочный контракт с российским клубом. Трансфер им обойдется в менее чем десять миллионов.
Отметим, что год назад Моро мог
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Источник:Телеграмм-канал Константина Алексеева
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Wreck (Киев)
05.08.2020 в 23:09
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