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Динамо не подпишет Николу Моро - полузащитник принял предложение российского клуба

Россия
(1 голосов)

Что символично, тоже с названием "Динамо"

Динамо не подпишет Николу Моро - полузащитник принял предложение российского клуба
UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" не подпишет Николу Моро. Ранее они предлагали 7 миллионов евро.

Читайте такжеДинамо предложило 7 млн за Николо Моро. Ранее им интересовался Шахтер

Как сообщает журналист российского "Спорт-Экспресса" Константин Алексеев, хорват принял предложение другого "Динамо" - московского. Символично, что сейчас он играет за "Динамо" Загреб.

До конца текущей неделе Никола пройдет медобследование и подпишет долгосрочный контракт с российским клубом. Трансфер им обойдется в менее чем десять миллионов.

Отметим, что год назад Моро мог оказаться в "Шахтере".

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В статье: Динамо (Загреб) Динамо (Киев) Никола Моро
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Комментарии (1)
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Wreck (Киев)
05.08.2020 в 23:09
Зрада
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