Динамо не подпишет Николу Моро - полузащитник принял предложение российского клуба

Киевское "Динамо" не подпишет Николу Моро. Ранее они предлагали 7 миллионов евро.

Читайте также Динамо предложило 7 млн за Николо Моро. Ранее им интересовался Шахтер

Как сообщает журналист российского "Спорт-Экспресса" Константин Алексеев, хорват принял предложение другого "Динамо" - московского. Символично, что сейчас он играет за "Динамо" Загреб.

До конца текущей неделе Никола пройдет медобследование и подпишет долгосрочный контракт с российским клубом. Трансфер им обойдется в менее чем десять миллионов.