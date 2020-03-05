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Перес: У Реала 23 европейских трофея - 13 футбольных и 10 баскетбольных

Испания
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А играли бы "сливочные" еще и в хоккей...

Перес: У Реала 23 европейских трофея - 13 футбольных и 10 баскетбольных
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Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес, в одном из интервью, попросил болельщиков своего клуба поддержать их в концовке сезона.

"Сейчас мы вступаем в наиболее важную часть сезона. Мы надеемся, что наши болельщики будут поддерживать нас, когда мы будем это требовать.

В этом сезоне мы уже успели завоевать 3 трофея - Суперкубок Испании в футболе, а также Кубок и Суперкубок в баскетболе. Всего у нас 23 европейских трофея - 13 футбольных и 10 баскетбольных", - приводит слова Переса AS.

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Отметим, что "сливочным" будет очень тяжело выиграть очередной еврокубок, так как в первом матче 1/8 они проиграли "Ман Сити".

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В статье: Флорентино Перес Реал (Мадрид)
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