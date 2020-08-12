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Официально: Мартин Эдегор возвращается в Реал
Зидан даст шанс норвежцу
Аренда Мартина Эдегора в "Реале Сосьедад" закончена досрочно. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Мадридский "Реал" заранее решил отозвать футболиста, из чего можно сделать вывод, что Зинедин Зидан верит в способности норвежца. Вероятно, что он получит свой шанс в новом сезоне.
Исходя из сообщений в СМИ, Мартин станет преемником Луки Модрича в Мадриде. Именно на его позиции полузащитник будет выходить.
Es difícil calar tanto en tan poco tiempo, te deseamos lo mejor. Eskerrik asko, Martintxo ????#AurreraRealahttps://t.co/Lp7C3rOutv— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 12, 2020
За прошедший сезон Эдегор сыграл 31 матч, забил четыре гола и отдал шесть голевых передач. Успешные выступления позволили