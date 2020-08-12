Официально: Мартин Эдегор возвращается в Реал

Аренда Мартина Эдегора в "Реале Сосьедад" закончена досрочно. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Мадридский "Реал" заранее решил отозвать футболиста, из чего можно сделать вывод, что Зинедин Зидан верит в способности норвежца. Вероятно, что он получит свой шанс в новом сезоне.

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Исходя из сообщений в СМИ, Мартин станет преемником Луки Модрича в Мадриде. Именно на его позиции полузащитник будет выходить.

Es difícil calar tanto en tan poco tiempo, te deseamos lo mejor. Eskerrik asko, Martintxo ????#AurreraRealahttps://t.co/Lp7C3rOutv — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 12, 2020