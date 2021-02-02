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Президент Реала заболел COVID-19
Только-только выздоровел Зидан
Президент "Реала" Флорентино Перес сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба "сливочных".
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В официальном заявлении сказано, что 73-летний Перес переносит болезнь без симптомов. Сегодня он отправился на самозоляцию.
Comunicado Oficial#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 2, 2021
Стоит отметить, что это не первый положительный тест в "Реале" за последнее время. Не так давно выздоровел
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Комментарии (3)
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Запорізьке Торпедо (zp)
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Wreck (Киев)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.02.2021 в 19:40
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