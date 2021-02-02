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Президент Реала заболел COVID-19

Испания
(1 голосов)

Только-только выздоровел Зидан

Президент Реала заболел COVID-19
UA-Футбол
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Президент "Реала" Флорентино Перес сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба "сливочных".

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В официальном заявлении сказано, что 73-летний Перес переносит болезнь без симптомов. Сегодня он отправился на самозоляцию.

Стоит отметить, что это не первый положительный тест в "Реале" за последнее время. Не так давно выздоровел после болезни Зидан.

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В статье: Флорентино Перес Реал (Мадрид)
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Комментарии (3)
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Запорізьке Торпедо (zp)
02.02.2021 в 19:46
Дон Фло, выздоравливай давай, иначе кому ж покупать все подряд
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+1
-1
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Wreck (Киев)
02.02.2021 в 19:36
Всё Перес купил, даже свою болезнь!
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+1
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.02.2021 в 19:40
У Дуриана праздник...
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0
-1


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