Президент Реала заболел COVID-19

Президент "Реала" Флорентино Перес сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба "сливочных".

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В официальном заявлении сказано, что 73-летний Перес переносит болезнь без симптомов. Сегодня он отправился на самозоляцию.