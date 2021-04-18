Месси установил два рекорда в финале Кубка Испании

Во вчерашнем финале Кубка Испании нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился дублем в воротах "Атлетика".

Эти голы стали восьмым и девятым в решающем матче Кубка Короля для аргентинца. Таким образом, он перегнал Тельмо Сарру, у которого было восемь мячей в финалах, сообщает Opta. Символично, что Сарра был игроком как раз "Атлетика" с Бильбао.

Также Месси стал первым футболистом за 119-летнюю историю турнира, которому удалось забить в семи финальных поединках Кубка Короля.

Всего на счету аргентинца три гола в текущем розыгрыше Кубка. Он расположился на седьмом месте в рейтинге бомбардиров. Лидером стал нападающий "Леванте" Серхио Леон с пятью мячами.

Победа в Кубке Испании стала седьмой в карьере Лионеля Месси. Еще трижды он играл в финале, однако терпел поражение вместе с "блауграной".