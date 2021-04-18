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Месси установил два рекорда в финале Кубка Испании

Испания
(1 голосов)

Не из нашей планеты

Месси установил два рекорда в финале Кубка Испании

Барселона/Автор невідомий

Новина українською

Во вчерашнем финале Кубка Испании нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился дублем в воротах "Атлетика".

Эти голы стали восьмым и девятым в решающем матче Кубка Короля для аргентинца. Таким образом, он перегнал Тельмо Сарру, у которого было восемь мячей в финалах, сообщает Opta. Символично, что Сарра был игроком как раз "Атлетика" с Бильбао.

Также Месси стал первым футболистом за 119-летнюю историю турнира, которому удалось забить в семи финальных поединках Кубка Короля.

Всего на счету аргентинца три гола в текущем розыгрыше Кубка. Он расположился на седьмом месте в рейтинге бомбардиров. Лидером стал нападающий "Леванте" Серхио Леон с пятью мячами.

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Победа в Кубке Испании стала седьмой в карьере Лионеля Месси. Еще трижды он играл в финале, однако терпел поражение вместе с "блауграной".

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В статье: Лионель Месси Атлетик (Бильбао) Барселона
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Комментарии (1)
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
18.04.2021 в 12:31
Як тільки гра зі слабкою командою, то завжди новий рекорд
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