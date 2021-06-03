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У Рамоса возник конфликт с руководством Реала
Защитник призывал игроков не идти на сокращение зарплаты
Фото: Shutterstock / Fabrizio Andrea Bertani
У защитника мадридского "Реала" Серхио Рамоса далеко не лучшие отношения с руководством клуба, пишет AS.
По информации издания, у 35-летнего нет будущего в этой команде. Боссы "сливочных" недовольны действиями Серхио, который призвал своих партнёров по команде отказаться от сокращения зарплат на 10 процентов. "Реал" просил об этом игроков на фоне финансовых трудностей из-за пандемии коронавируса, однако Рамос был уверен, что клуб хочет сэкономить средства для покупки форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.
Отмечается, что продление контракта Рамоса с "Реалом" исключено.
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