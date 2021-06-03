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У Рамоса возник конфликт с руководством Реала

Испания
(1 голосов)

Защитник призывал игроков не идти на сокращение зарплаты

У Рамоса возник конфликт с руководством Реала

Фото: Shutterstock / Fabrizio Andrea Bertani

Новина українською

У защитника мадридского "Реала" Серхио Рамоса далеко не лучшие отношения с руководством клуба, пишет AS.

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По информации издания, у 35-летнего нет будущего в этой команде. Боссы "сливочных" недовольны действиями Серхио, который призвал своих партнёров по команде отказаться от сокращения зарплат на 10 процентов. "Реал" просил об этом игроков на фоне финансовых трудностей из-за пандемии коронавируса, однако Рамос был уверен, что клуб хочет сэкономить средства для покупки форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

Читайте такжеРамос призвал игроков Реала не идти на сокращение зарплат

Отмечается, что продление контракта Рамоса с "Реалом" исключено.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.06.2021 в 17:52
Ну, это и понятно. Перес - банкрот, он хочет и рыбку съесть и куда-то, на что-то, очень вольготно примоститься. Причём, всё это он привык делать за счёт кого-то. В данном случае, за счёт игроков и персонала. Учитывая тот факт, что новость новая и сюда очень скоро прицокают алени - мадридасы, я кое-что им объясню. После матча сб. Франции, и люди из редакции и сами мадридасы особо выделили Бензема. Мол, играл классно, жаль что не забил и т.д. В ответ на эти восторженные вопли, я сказал, что ничего такого Бензема не показал, а главные герои матча, это игроки Барселоны - Гризманн и Дембеле. Конечно, вонь от мадридасов пошла ещё та... Так вот, про Бензема я сказал сознательно не совсем правду. Бензема действительно не плохо отыграл. Это была ловушка для фанатов Реала. И суть этой ловушки, это поймать мадридасов на двойных стандартах. И мне это прекрасно удалось. Если кратко, то фанаты Реала, в зависимости от ситуации, могут видеть только то, что показал их "герой". Например, если игрок реала получил по ногам, его унесли, а пенальти после этого забил кр7, то, конечно, герой матча - кр7. Или... Если Кроос, Модрич или Марсело выкатили португальцу мячик на пустые ворота и португалец таки забил, не промазал, то после матча все лавры снова у кр7. Вот так и вчера с Бензема. Он играл полезно и продуктивно, а забивали другие... Ну и озвучу такой момент. Как многие уже видят, среди мадридасской аудитории появился клон, который своим ником косит под нашего друга - американца. Клон обозвал себя АНУС. Хочу спросить друзей барселонистов, как будем называть это существо? Я думаю, что можно его называть так - ЖОРА. Где первая буква - это кириллица, а три остальные - латиница.
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