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Несмотря на конфликт с Мбаппе? В Пари Сен-Жермен заинтересованы в приобретении форварда Барселоны

Испания
(1 голосов)

Антуан едет в столицу родины?

Несмотря на конфликт с Мбаппе? В Пари Сен-Жермен заинтересованы в приобретении форварда Барселоны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" продолжает искать возможности для продажи нападающего первой команды Антуана Гризманна, ведь каталонцы желают снизить расходы на зарплаты футболистов, а оклад у страйкера – один из самых больших в команде. По информации издания Marca, к французскому форварду проявляют интерес "ПСЖ" и клубы АПЛ.

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Ранее в прессе сообщалось, что в сборной Франции у Гризманна был конфликт с лидером "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе. Во многом именно поэтому любое решение будет одобрять лично Антуан.

Напомним, в прошлом сезоне 30-летний исполнитель сыграл в 51 матче за "Барселону" во всех турнирах (20 голов и 13 ассистов).

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В статье: Антуан Гризманн Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
Marca

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