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Несмотря на конфликт с Мбаппе? В Пари Сен-Жермен заинтересованы в приобретении форварда Барселоны
Антуан едет в столицу родины?
Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселона" продолжает искать возможности для продажи нападающего первой команды Антуана Гризманна, ведь каталонцы желают снизить расходы на зарплаты футболистов, а оклад у страйкера – один из самых больших в команде. По информации издания Marca, к французскому форварду проявляют интерес "ПСЖ" и клубы АПЛ.
Ранее в прессе сообщалось, что в сборной Франции у Гризманна был конфликт с лидером "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе. Во многом именно поэтому любое решение будет одобрять лично Антуан.
Напомним, в прошлом сезоне 30-летний исполнитель сыграл в 51 матче за "Барселону" во всех турнирах (20 голов и 13 ассистов).
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