Агент уже провел встречу. Ключевой защитник Челси может оказаться в Барселоне

У Антонио Рюдигера уже этим летом заканчивается контракт с "Челси". Нет уверенности в том, что он будет продлен, а потому агент игрока уже проводит переговоры с кандидатами.

Один из них - каталонская "Барселона". По данным Sky Germany, агент немецкого центрбека встречался с представителями "Барсы". Детали и итоги переговоров - неизвестны.

????Exclusive #Rüdiger: Secret negotiations in Barcelona! On Wednesday night Alemany, Cruyff & ARs agent Senesie met in the hotel „The Barcelona Edition“. The appointment went three hours. Barca wants Rüdiger as a free agent! @SkySports @Sky_Marc #CFC pic.twitter.com/6VNAhvSm62