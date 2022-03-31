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Агент уже провел встречу. Ключевой защитник Челси может оказаться в Барселоне
Туда же, что символично, сватают еще двоих из Лондона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
У Антонио Рюдигера уже этим летом заканчивается контракт с "Челси". Нет уверенности в том, что он будет продлен, а потому агент игрока уже проводит переговоры с кандидатами.
Один из них - каталонская "Барселона". По данным Sky Germany, агент немецкого центрбека встречался с представителями "Барсы". Детали и итоги переговоров - неизвестны.
????Exclusive #Rüdiger: Secret negotiations in Barcelona! On Wednesday night Alemany, Cruyff & ARs agent Senesie met in the hotel „The Barcelona Edition“. The appointment went three hours. Barca wants Rüdiger as a free agent! @SkySports @Sky_Marc #CFC pic.twitter.com/6VNAhvSm62— Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 31, 2022
На Рюдигера в целом хватает претендентов. Сейчас к нему активный интерес проявляют "Ювентус" и "Бавария", на горизонте находится "Реал". Нельзя также исключать, что центрбек останется в Лондоне.
Отметим, что по слухам, "Барселона" уже договорилась о трансфере с другим
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