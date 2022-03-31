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Агент уже провел встречу. Ключевой защитник Челси может оказаться в Барселоне

Испания
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Туда же, что символично, сватают еще двоих из Лондона

Агент уже провел встречу. Ключевой защитник Челси может оказаться в Барселоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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У Антонио Рюдигера уже этим летом заканчивается контракт с "Челси". Нет уверенности в том, что он будет продлен, а потому агент игрока уже проводит переговоры с кандидатами.

Один из них - каталонская "Барселона". По данным Sky Germany, агент немецкого центрбека встречался с представителями "Барсы". Детали и итоги переговоров - неизвестны.

На Рюдигера в целом хватает претендентов. Сейчас к нему активный интерес проявляют "Ювентус" и "Бавария", на горизонте находится "Реал". Нельзя также исключать, что центрбек останется в Лондоне.

Читайте такжеЗащитник Челси – о продлении контракта: Есть и другие люди, которым приходится принимать решения

Отметим, что по слухам, "Барселона" уже договорилась о трансфере с другим защитником "Челси".

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В статье: Барселона Челси (Лондон) Антонио Рюдигер
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