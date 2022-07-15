Осуществил детскую мечту. Барселона презентовала бразильца Рафинью

Каталонская "Барселона" провела презентацию бразильца Рафиньи. За его переход каталонский клуб заплатил "Лидсу" 58 миллионов евро. И это не считая бонусов.

На презентации вингер пообщался с прессой, поделившись своими эмоциями.

"Я осуществил большую мечту. Благодарю президента и всех, кто работал над этим. Visca Barça. У меня много кумиров, которые играли здесь. Хотелось бы сделать хотя бы половину того, чего они добились. Это моя мечта с детства. Я сделаю все возможное, чтобы помочь "Барсе" снова стать "Барсой".

Я очень рад быть здесь, взволнован. Я исполняю детскую мечту и надеюсь, что смогу подарить фанатам много радости. Однажды я разговаривал с Хави, и это было для меня огромной честью. Он был отличным игроком и строит невероятную карьеру тренера. Надеюсь, он поможет мне стать таким же великим игроком "Барселоны", как он.

В детстве игра "Барселоны" сильно повлияла на меня, и я всегда мечтал играть здесь. Я не хочу сравнивать себя с такими великими игроками, как Роналдиньо, у каждого свой стиль игры. Я думаю, что "Барселоне" из-за ее величия всегда нужно бороться за титулы", - заявил Рафинья.

Отметим, что сразу после трансфера бразильца "Барселона" продлила контракт с его будущим конкурентом - Усманом Дембеле .