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Осуществил детскую мечту. Барселона презентовала бразильца Рафинью

Испания
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Осуществил детскую мечту. Барселона презентовала бразильца Рафинью

Фото: Futbol Club Barcelona

UA-Футбол
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Каталонская "Барселона" провела презентацию бразильца Рафиньи. За его переход каталонский клуб заплатил "Лидсу" 58 миллионов евро. И это не считая бонусов.

На презентации вингер пообщался с прессой, поделившись своими эмоциями.

"Я осуществил большую мечту. Благодарю президента и всех, кто работал над этим. Visca Barça. У меня много кумиров, которые играли здесь. Хотелось бы сделать хотя бы половину того, чего они добились. Это моя мечта с детства. Я сделаю все возможное, чтобы помочь "Барсе" снова стать "Барсой".

Я очень рад быть здесь, взволнован. Я исполняю детскую мечту и надеюсь, что смогу подарить фанатам много радости. Однажды я разговаривал с Хави, и это было для меня огромной честью. Он был отличным игроком и строит невероятную карьеру тренера. Надеюсь, он поможет мне стать таким же великим игроком "Барселоны", как он.

В детстве игра "Барселоны" сильно повлияла на меня, и я всегда мечтал играть здесь. Я не хочу сравнивать себя с такими великими игроками, как Роналдиньо, у каждого свой стиль игры. Я думаю, что "Барселоне" из-за ее величия всегда нужно бороться за титулы", - заявил Рафинья.

Отметим, что сразу после трансфера бразильца "Барселона" продлила контракт с его будущим конкурентом - Усманом Дембеле.

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В статье: Рафинья Барселона
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Комментарии (1)
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NORDOS
15.07.2022 в 20:41
В випадку скрутного становища барси розумно було б залишити адаму траоре, не купувати рафінью, адже це гравці одного рівня. але в барсі процвітає корупція і кумівство, тому другу неймара відмовити було важко в реалізації його мрії. ляпорта цим трансфером ще більш ускладнив фінансові справи барси. Але чи реалізує рафінья мрії барселошар-фанатів, то це навряд. дуже глупий трансфер одним словом
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