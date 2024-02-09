Анчелотти: Вратарский вопрос возник, когда травмировался Кепа, но мы увидели Лунина в действии

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался касательно вратарской ситуации в команде перед матчем 24-го тура Ла Лиги с "Жироной".

"Это вратарский вопрос возник в отсутствие Кепы, когда он травмировался в ноябре – мы увидели Лунина в действии, он делал свой вклад.

Трудно выбирать, кто будет играть. Никто не заслуживает быть в запасе. Это тяжело", - приводит слова Анчелотти Marca.