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Анчелотти: Вратарский вопрос возник, когда травмировался Кепа, но мы увидели Лунина в действии

Испания
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Наставник "Реала" прокомментировал ситуацию с выбором основного голкипера

Анчелотти: Вратарский вопрос возник, когда травмировался Кепа, но мы увидели Лунина в действии

Goal

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался касательно вратарской ситуации в команде перед матчем 24-го тура Ла Лиги с "Жироной".

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"Это вратарский вопрос возник в отсутствие Кепы, когда он травмировался в ноябре – мы увидели Лунина в действии, он делал свой вклад.

Трудно выбирать, кто будет играть. Никто не заслуживает быть в запасе. Это тяжело", - приводит слова Анчелотти Marca.

Заметим, что в пяти из последних шести матчах ворота мадридцев защищал украинец.

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Матч "Реал" - "Жирона" состоится в эту субботу, 10 февраля. Старт поединка - в 19:30 по киевскому времени. На данный момент "сливочные" лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая каталонцев на 2 пункта.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Алина Ерофеева
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