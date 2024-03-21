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Испанская прокуратура выдала ордер на арест экс-главы RFEF Луиса Рубиалеса
Явно не лучший период в жизни испанского функционера
Выдан орден на арест экс-главы Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса.
Около полудня среды появились новости о том, что
Как сообщает Onda Cero, прокуратура Испании выдала ордер на арест Луиса Рубиалеса. Бывший президент RFEF не был задержан, потому что уже около месяца он находится в Доминикане. Сегодня дадут свои показания по данному делу двое задержанных директора RFEF и близкий друг Рубиалеса.
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