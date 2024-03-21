Испанская прокуратура выдала ордер на арест экс-главы RFEF Луиса Рубиалеса

Выдан орден на арест экс-главы Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса.

Около полудня среды появились новости о том, что полиция провела обыск в штаб-квартире Испанской федерации футбола в поисках документов и доказательств в связи с предполагаемым отмыванием денег. Изучались различные контракты, подписанные в период с 2018-го по 2023-й, в том числе - с Саудовской Аравией. Сообщалось о 7 задержанных.

Как сообщает Onda Cero, прокуратура Испании выдала ордер на арест Луиса Рубиалеса. Бывший президент RFEF не был задержан, потому что уже около месяца он находится в Доминикане. Сегодня дадут свои показания по данному делу двое задержанных директора RFEF и близкий друг Рубиалеса.