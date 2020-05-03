К тренеру Фенербахче есть конкретные требования. Ребров подходит?

Два месяца прошло с момента увольнения тренера "Фенербахче" Эрсуна Янала, а должность до сих пор остается вакантной. Президент клуба Али Коч очень тщательно подбирает кандидатов, ведь хочет найти такого тренера, который не только даст результат, но и придется по душе болельщикам команды. Это может помочь Али Кочу в 2021-м году переизбраться еще на один срок президента.

Али Коч относительно персоны тренера уже сейчас консультируется с Эмре Белёзоглу, который станет спортивным директором "канареек" в следующем сезоне. В этом же году вряд ли удастся выиграть чемпионат, но в следующем "Фенербахче" должен бороться за золото Суперлиги. Иначе Коч окончательно потеряет доверие.

Сообщается, что, кроме всего прочего, к кандидатам на пост тренера "Фенербахче" выдвигаются следующие требования:

имя нового тренера должно быть известно в Турции и должно быть на слуху;

специалист должен быть осведомленным об особенностях Суперлиги и страны в целом;

будущий тренер должен хорошо противостоять стрессу, чтобы справиться с давлением, обрушившимся на команду и клуб из-за отсутствия чемпионства в течение шести лет;

это должен быть человек, который не только построит тактику команды, но и будет влиять на игроков вне поля;

он должен определять и отстаивать интересы "Фенербахче", определять направление и вектор развития клуба.

Подходит ли под эти критерии Сергей Ребров, которого турецкая пресса уже называет одним из кандидатов на вакантную должность? Сергей Станиславович играл в Суперлиге – именно в составе "Фенербахче". Он хорошо владеет английским и строго придерживается своих принципов. Из киевского "Динамо", где провел весьма успешную каденцию, Ребров ушел именно из-за разногласий с президентом клуба относительно дальнейшего развития команды, относительно ее кадрового наполнения.

Сам Али Коч охарактеризовал Сергея Реброва так: "Ребров стер доминирование Луческу в Украине, два раза подряд приведя "Динамо" (Киев) к титулу чемпиона, начав тем самым процесс увольнения Мирчи". Однако функционер нуждается в детальном отчете, чего и потребовал от своих помощников.

Но у Реброва есть серьезные потенциальные конкуренты. В частности, издание fanatik сообщает, что близок к контракту с "канарейками" Ненад Бьелица – экс-главный тренер загребского "Динамо", с которым хорваты осуществили несколько шагов вперед в развитии. Бьелица уже вроде как ведет переговоры с боссами "Фенербахче" – первая встреча завершилась положительно.

"Фенербахче" нравится вариант с Бьелицей, поскольку хорват не будет требовать существенного усиления состава, а готов работать с тем, что есть. Это важно в силу тяжелого финансового положения "канареек". Также Бьелица будет получать очень скромную зарплату – около миллиона евро. Он может стать наименее оплачиваемым иностранным тренером "Фенербахче" за последнее время. Для самого Бьелицы деньги не в приоритете. В "Динамо" чистыми он получал около семисот тысяч евро и ушел из клуба не из-за денег.

Отмечается, что Ненад Бьелица интересен нескольким испанским клубам средней руки, однако "Фенербахче" для него – более привлекательный вариант, потому что здесь есть перспектива роста с выступлениями в Европе. Бьелица рассматривает трудоустройство в Стамбуле как трамплин к чему-то большему. Бьелица убежден, что сможет добиться с "Фенербахче" не меньшего прогресса, чем с "Динамо" (Загреб).

Ранее турецкая пресса писала о том, что руководство "канареек" рассматривает на пост главного тренера сына Мирчи Луческу Развана. Однако у того – действующий контракт с "Аль-Хиляль".

В материале использованы данные Fanatic.com