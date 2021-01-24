Официально: Месут Озил - игрок Фенербахче

Немецкий полузащитник Месут Озил покинул лондонский "Арсенал" и перешел в "Фенербахче". Английский и турецкие клубы официально обьявили об этом на своих сайтах.

"Фенербахче" опубликовал приветственное промо.

Напомним, Озил перешел в "Арсенал" из мадридского "Реала" летом 2013-го года за 50 млн евро. В составе "пушкарей" немецкий хавбек 4 раза поднял над головой Кубок Англии, а также побеждал в национальном Суперкубке.

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В футболке первой команды "канониров" Месут провел 254 матча, в которых забил 44 гола и отдал 77 результативных передач. С марта прошлого года полузащитник не играл за лондонский клуб, а в нынешней кампании даже не был заявлен на поединки АПЛ и Лиги Европы.