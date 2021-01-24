Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Месут Озил - игрок Фенербахче
Немец не играл за "Арсенал" с марта 2020-го года
Немецкий полузащитник Месут Озил покинул лондонский "Арсенал" и перешел в "Фенербахче". Английский и турецкие клубы официально обьявили об этом на своих сайтах.
"Фенербахче" опубликовал приветственное промо.
Rüya gerçek oldu: Mesut Özil Fenerbahçemizde! ????#FenerSignMesut https://t.co/ZY00yCmVhC pic.twitter.com/oXJPfmfTJZ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 24, 2021
Напомним, Озил перешел в "Арсенал" из мадридского "Реала" летом 2013-го года за 50 млн евро. В составе "пушкарей" немецкий хавбек 4 раза поднял над головой Кубок Англии, а также побеждал в национальном Суперкубке.
В футболке первой команды "канониров" Месут провел 254 матча, в которых забил 44 гола и отдал 77 результативных передач. С марта прошлого года полузащитник не играл за лондонский клуб, а в нынешней кампании даже не был заявлен на поединки АПЛ и Лиги Европы.
Популярное сейчас
- Очень трогательно: Макгрегор и Порье тепло попрощались после боя. Видео
- Ибрагимович – Сапате: У меня больше голов, чем у тебя матчей в карьере
- Ничья Шахтера, потери Динамо, голы Ярмоленко и Макаренко. Главные новости за 23 января
- Озил подписался в Фенербахче, а Барсе предложили Алабу. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО