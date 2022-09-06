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Форвард, которого сватали в Динамо, продолжит карьеру в Турции

Турция
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Выбор португальца

Форвард, которого сватали в Динамо, продолжит карьеру в Турции

Фото: ФК Порту

Новина українською

31-летний нападающий Зе Луиш определился с будущим клубом. Португалец продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.

Как сообщает в своем Twitter журналист Педру Сепульведа, форвард ведет переговоры об однолетнем контракт с "Хатайспором". Вероятно, что трансфер Луиша в турецкий клуб состоится уже в ближайшее время.

Зе Луиш находится без команды с июля 2022 года. До этого он выступал в португальских ("Порту", "Жил Висенте", "Брази") и российских ("спартак", "локомотив") клубах.

Напомним, ранее была информация, что он станет игроком киевского "Динамо", но до подписания контракта дело так и не дошло.

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В статье: Динамо (Киев) Зе Луиш Хатайспор
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