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Форвард, которого сватали в Динамо, продолжит карьеру в Турции
Выбор португальца
Фото: ФК Порту
31-летний нападающий Зе Луиш определился с будущим клубом. Португалец продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.
Как сообщает в своем Twitter журналист Педру Сепульведа, форвард ведет переговоры об однолетнем контракт с "Хатайспором". Вероятно, что трансфер Луиша в турецкий клуб состоится уже в ближайшее время.
Зе Луиш находится без команды с июля 2022 года. До этого он выступал в португальских ("Порту", "Жил Висенте", "Брази") и российских ("спартак", "локомотив") клубах.
Напомним, ранее была информация, что он станет игроком киевского "Динамо", но до подписания контракта дело так и не дошло.
❗️Exclusivo. Zé Luís em negociações avançadas com o @Hatayspor_FK . Contrato de apenas um ano - até junho de 2023. Avançado cabo verdiano está livre. ???????????????????? pic.twitter.com/dTa3azz0ow— Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) September 5, 2022
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