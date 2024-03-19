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Фенербахче может сняться с турецкой Суперлиги после нападения фанатов Трабзонспора на игроков
Команда отстаёт от лидирующего "Галатасарая" всего на два очка
TRT Haber
"Фенербахче" рассматривает вариант со снятием с чемпионата Турции после
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Как сообщает пресс-служба клуба, 2 апреля состоится внеочередное заседание совета директоров. В повестке будет рассмотрен вопрос о случившемся инциденте, включая выход "Фенербахче" из турецкой Суперлиги в качестве ответной реакции.
Напомним, после завершения той встречи, на поле прорвались фанаты "Трабзонспора", и атаковали празднующих победу игроков команды гостей. Президент ФИФА
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