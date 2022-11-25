Изысканность Бразилии, целеустремленность Роналду и всей Португалии, Азия удивляет. Джайджест пятого игрового дня ЧМ-2022

В четверг, 24-го ноября, на турнире состоялось четыре матча, которые закрыли первый круг группового раунда. В бой вступили абсолютно все участники турнира – мы могли оценить фаворитов и списать со счетов аутсайдеров. Самые свежие впечатления – изысканная победа Бразилии над Сербией, неуступчивость Южной Кореи в матче с Уругваем, не безнадежность Ганы и одновременно целеустремленность Португалии. А еще – прагматизм Швейцарии

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Результаты дня

Группа G

Швейцария – Камерун 1:0

Гол: Эмболо, 48

Бразилия – Сербия 2:0

Голы: Ришарлисон 62, Ришарлисон 73

# Команда И В Н П М РМ О 1 Бразилия 1 1 0 0 2-0 +2 3 2 Швейцария 1 1 0 0 1-0 +1 3 3 Камерун 1 0 0 1 0-1 -1 0 4 Сербия 1 0 0 1 0-2 -2 0

Группа Н

Уругвай – Южная Корея 0:0

Португалия – Гана 3:2

Голы: Роналду 65 (пен.), Фелиш 68, Леау 70 – А. Айю 73, Букари 89

# Команда И В Н П М РМ О 1 Португалия 1 1 0 0 3-2 +1 3 2 Уругвай 1 0 1 0 0-0 0 1 3 Южная Корея 1 0 1 0 0-0 0 1 4 Гана 1 0 0 1 2-3 -1 0

Гол дня

Признаемся честно, выбор номинантов для этой рубрики раньше требовал просмотра повторов всех голов дня. А вот по итогам последних четырех матчей первого тура группового раунда выбор очевиден, он на поверхности. То, что создал Ришарлисон на 73-й минуте матча против Сербии, будет претендовать на звание лучшего гола турнира. Не говоря уже о групповом раунде или тем более – отдельном дне.

Бразилия долго не могла растянуть организованную защиту Сербии, но затем пришлись ко двору изобретательность, мастерство, нестандартность. Винисус Жуниор подал с фланга, а Ришарлисон виртуозно обработал мяч и пробил. Это настоящий шедевр.

Герой дня

Как ни крути, а Криштиану Роналду выделялся. Уж слишком много рекордов он установил, сыграв всего-навсего один матч и забив один гол. Просто это событие стало эпохальным, затмив собой контекст. Завтра никто даже не вспомнит о противоречивости судейского решения о назначении пенальти, благодаря которому забил Роналду. А рекорды останутся навсегда.

Он первый в истории игрок, который забивал на пяти разных чемпионатах мира – 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022. Он стал самым старшим европейцем, когда-либо забивавшим на Мундиалях. Также он единственный, кому удалось отличиться на десяти крупных турнирах сборных подряд (ЧМ, ЧЕ).

По количеству голов на чемпионатах мира он опередил Лионеля Месси (но тот еще не сказал своего последнего слова) и догнал Диего Марадону, Руди Феллера и Ривалдо (по восемь). Наконец, в восьмой раз за свою карьеру он получил приз лучшего игрока матча на чемпионате мира. И это тоже рекорд.

И все это произошло на фоне бурного расставания с "Манчестер Юнайтед". Криштиану Роналду тем и отличается от других: какими бы ни были обстоятельства, он всегда и всюду нацеливается на результат, голы и рекорды.

Неудачник дня

К тренеру сборной Камеруна Ригоберу Сонгу накопилось много вопросов еще задолго до начала чемпионата мира. А первый матч на Мундиале только подтвердил не безосновательность претензий – команда разбалансирована и нерациональна. Камерун превзошел Швейцарию по показателям ударов по воротам и попаданиям в створ. Но проиграл 0:1.

Для этой сборной это восьмое подряд поражение на чемпионатах мира.

Факт дня

Сборная Уругвая привезла на Мундиаль молодых звезд. Таких как Дарвин Нуньес, Феде Фальверде, Факундо Пельистри. Однако хребет команды продолжают формировать опытные аксакалы.

Для Луиса Суареса, Эдинсона Кавани, Мартина Касереса, Диего Година и Фернандо Муслеры это уже четвертый Мундиаль. Суммарно им около 180-ти лет.

Странность дня

Азию на чемпионате мира представляют пять сборных – и большинство из них оказались более чем конкурентными против именитых соперников. Да, Катар и Иран были мальчиками для битья в первом туре, а вот Саудовская Аравия и Япония стали творцами двух крупнейших сенсаций Мундиаля. На сенсацию претендует и Южная Корея, не позволившая разыграться Уругваю.

У трех представителей Азии после первого тура есть хорошие шансы на выход в плей-офф.

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