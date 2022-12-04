Франция - Польша 3:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 1/8 Чемпионата мира в Катаре сборная Франции уверенно победила национальную команду Польши. Счет в концовке первого тайма открыл Оливье Жиру - этот забитый мяч позволил 36-летнему французу стать лучшим бомбардиром в истории "Ле Бле".

А во втором тайме дублем отметился Килиан Мбаппе (догнал Лионеля Месси по количеству голов на мундиалях). Гол престижа на 9-й компенсированной минуте встречи записал капитан поляков Роберт Левандовский - нападающий "Барсы" реализовал 11-метровый удар.

Подопечные Дидье Дешама в третий раз подряд сыграют в четвертьфинале ЧМ, а братья Украины прощаются с праздником футбола.

Чемпионат мира. 1/8 финала

4 декабря. Доха, стадион Эль-Тумама

Франция – Польша 3:1

Голы: Жиру 44, Мбаппе 73, 90+1 – Левандовский 90+9 (пен)