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Франция - Польша 3:1. Обзор матча и видео голов

Чемпионат мира FIFA
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Жиру - лучший бомбардир в истории сборной, и дубль Мбаппе

Франция - Польша 3:1. Обзор матча и видео голов

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В рамках 1/8 Чемпионата мира в Катаре сборная Франции уверенно победила национальную команду Польши. Счет в концовке первого тайма открыл Оливье Жиру - этот забитый мяч позволил 36-летнему французу стать лучшим бомбардиром в истории "Ле Бле".

А во втором тайме дублем отметился Килиан Мбаппе (догнал Лионеля Месси по количеству голов на мундиалях). Гол престижа на 9-й компенсированной минуте встречи записал капитан поляков Роберт Левандовский - нападающий "Барсы" реализовал 11-метровый удар.

Подопечные Дидье Дешама в третий раз подряд сыграют в четвертьфинале ЧМ, а братья Украины прощаются с праздником футбола.

Чемпионат мира. 1/8 финала

4 декабря. Доха, стадион Эль-Тумама

Франция – Польша 3:1

Голы: Жиру 44, Мбаппе 73, 90+1 – Левандовский 90+9 (пен)

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В статье: Франция Польша
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