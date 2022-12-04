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Франция - Польша 3:1. Обзор матча и видео голов
Жиру - лучший бомбардир в истории сборной, и дубль Мбаппе
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В рамках 1/8 Чемпионата мира в Катаре сборная Франции уверенно победила национальную команду Польши. Счет в концовке первого тайма открыл Оливье Жиру - этот забитый мяч позволил 36-летнему французу стать
А во втором тайме
Подопечные Дидье Дешама
Чемпионат мира. 1/8 финала
4 декабря. Доха, стадион Эль-Тумама
Голы: Жиру 44, Мбаппе 73, 90+1 – Левандовский 90+9 (пен)
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