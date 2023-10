Порту – Барселона. Анонс и прогноз матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Лига чемпионов. Группа H. 2-й тур.

4 октября. 22:00. Порту. "Драгау"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: MEGOGO Football 4

Многие футбольные болельщики знают дату официального дебюта Лионеля Месси за "Барселону". 16 октября 2004-го, матч Примеры против "Эспаньола". Впрочем, аргентинец вышел на поле в сине-гранатовой футболке еще раньше.

Двадцать лет Месси дебютировал в составе испанцев, выскочив на замену в спарринге… с "Порту", это произошло 16 ноября 2003-го на торжественной открытии стадиона "Драгау". В тот осенний вечер после товарищеского матча фанаты разъезжались по домам и даже не подозревали, свидетелями начала чьей истории они стали.

Из памяти, к сожалению, еще не выветрился вчистую проигранный "Шахтером" матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "Порту" удачно для себя начал розыгрыш еврокубковой кампании, "горняки" уступили "драконам" в Гамбурге со счетом 1:3.

Через несколько дней после этого подопечные Консейсау одолели "Жил Висенте" (2:1), а вот в конце сентября проиграли в очень принципиальном поединке. "Бенфика", ворота которой защищает экс-голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин, дома в Лиссабоне минимально обыграла "Порту" (1:0). С небольшим объемом работы украинец уверенно справился, но вовлеченности в процесс у Трубина однозначно могло быть больше, если бы Кардосо не получил прямую красную уже в середине первого тайма. Естественно, в большинстве "орлы" методично дожали оппонента.

В текущем сезоне "Порту" проиграл всего дважды и оба раза "Бенфике", в августе "драконы" упустили Суперкубок. Коллектив у Консейсау крепкий, украинские болельщики удостоверились. В чемпионате Португалии парни Сержиу сейчас на третьей строчке, отрыв от "Бенфики" и "Спортинга" составляет 2 и 3 очка соответственно. Естественно, "Порту" хочет вернуть себе титул и выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

???????????????????? ???????????????? ???? ???????????????? ⭐ ????No último FC Porto-Barcelona, jogado no Dragão, estreou-se Lionel Messi, sete vezes vencedor da Bola de Ouro ⚽ #Throwback #FCPFCB pic.twitter.com/GscLNa30wn

Подопечные Хави успели разобраться в 1-м туре ЛЧ с бельгийским "Антверпеном". Как и ожидалось, силы были очень неравными – легкая прогулка для испанского гранда (5:0). В каталонских условиях команда Ван Боммеля смотрелась даже хуже "Шахтера" на фоне "Порту".

Напомним, розыгрыш Примеры начался для команды Хави с драки против "Хетафе" (0:0), затем очки пришлось делить только с "Мальоркой" (2:2). В девяти поединках сезона "Барселона" одержала семь побед и ни разу не проиграла.

Чистое творчество в атаке, нередкие (и вполне обыденные) сбои в обороне, мастерство Тер Штегена в воротах. "Барселона" смотрелась неплохо, ощущается, что с каждым поединком каталонцы повышают передачу. Скорректируем одно из последних наших наблюдений – скорее, не блаугранас не хватает запаса прочности, а порой они просто забывают вовремя включиться в происходящее на поле. Поздний яркий камбэк в матче с "Сельтой" (3:2) тому подтверждение.

The Joãos are headed back to their native land. ???????? #PortoBarça pic.twitter.com/oq6XGdlMfN