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Днепр-1 - Олимпик. Анонс и прогноз матча

Украина
(1 голосов)

Шанс для хозяев укрепить свое положение

Днепр-1 - Олимпик. Анонс и прогноз матча
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Карантин в Украине подходит к концу, а граждане начинают возвращение к повседневной жизни. Вместе с этим возобновляется и украинский футбол. Весьма непросто делать прогнозы на любые матчи, ведь никто не знает, в каком состоянии будут футболисты после двухмесячного простоя. Но это и добавляет некой “перчинки”, ведь результаты могут быть непредсказуемы.

В своем первом посткарантином матче донецкий “Олимпик” отправится в гости в “Днепру-1”. Каждой из команд сейчас есть за что бороться, так что встреча обещает быть, как минимум, интересной.

Favbet-лига. Второй этап, нижняя шестерка. 24-й тур
30 мая, Днепр, стадион "Днепр-Арена"
"Днепр-1" 17:00 "Олимпик"
Арбитр: А. Коваленко
Трансляция: канал "Униан"
Интернет-трансляция: Football Hub
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Цифры и факты:

  • Клубы друг с другом провели лишь два официальных матча и оба в текущем чемпионате. В первом круге "Днепр-1" обыграл тогда еще команду Жулио Сезаря (2:0), в ответной игре донецкий коллектив взял реванш (3:2)
  • Именно против "Олимпика" команда Михайленка провела свою первую в истории игру в УПЛ
  • "Днепр-арена" - самый безкомпромисный стадион Украины. В 12 матчах не было зафиксировано ни одной ничьи (7 побед и 5 поражений "Днепра-1")
  • Более того, подопечные Михайленко уже три игры подряд добывают домашние победы (дважды над "Мариуполем" и один раз над "Динамо")
  • С 1-го декабря 2019-го года "Олимпик" не может забить больше одного гола в рамках чемпионата Украины

Последние новости перед матчем

“Днепр-1”:

Команда Михайленка идет в лидерах второй шестерки и будет продолжать борьбу за место в еврокубках. В последних двух матчах чемпионата они обыграли “Мариуполь” с общим счётом 5:0. Конечно, свою роль там сыграли решения арбитра, но это не отменяет факта хорошей формы команды из Днепра до карантина.

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Официальной информации о контрольных матчах днепрян нет, но судя по “инсайдерским данным”, они провели две встречи - обе победные, обе результативные. Обыграли “Александрию” (5:2) и “Зарю” (3:2). Исходя из силы соперника (команды первой шестерки как никак) можно сделать вывод, что “Днепр-1” в неплохой форме.

Ориентировочный состав: Клищук - Адамюк, Логинов, Лопыренок, Полевой - Вакулко, Батагов - Хобленко, Ди Франко, Назаренко - Супряга

“Олимпик”:

До перерыва донецкий клуб был в глубоком кризисе и вынужденная пауза им точно должна была пойти на пользу. Судите сами, в последние восьми турах “Олимпик” проиграл семь раз, сведя один поединок вничью. Благодаря таким “подвигам” они опережают “Карпаты” лишь на 5 пунктов и еще имеют шанс покинуть высший украинский дивизион.

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Во время карантина команда Климовского провела два матча. И если в игре против “Колосе” смотрелись они весьма неплохо, то матч с “Динамо”, особенно его начало, они провалили. С другой стороны, главная задача была выполнена - футболисты почувствовали игровый ритм. А результат в таких играх значения не имеет.

Ориентировочный состав: Крынский - Ксенз, Гришко, Литвин, Лебеденко - Цымбалюк - Кравченко, Политыло, Завийский, Тейшейра - Шахаб

Прогноз на матч “Днепр-1” - “Олимпик” 2:1

Повторим тезис написанный в начале анонса - сейчас очень непросто делать прогнозы на любые матчи. Команды подойдут к поединку в оптимальных составах, что точно играет на руку наставникам. В расположении Михайленко более широкий арсенал исполнителей, потому предположим, что именно они - фавориты встречи.

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В статье: Олимпик (Донецк) СК Днепр-1 Прогнозы
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Комментарии (1)
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Эйфоретик
30.05.2020 в 10:04
Ура!!!Дворовой футбол УПЛ возвращеться.Обе команды без болельщиков.Так как "Днепр-1" это совсем другой клуб и за него в Днепропетровске не болеют,"Олимпипик" без своего Моуриньо-Санжар совсем плох.Ну "Днепру-01" нужны очки и они выграют.2-0.
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