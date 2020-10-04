Десна - Шахтер. Анонс и прогноз матча

Это просто варварство. Именно такие мысли лезут в голову, когда узнаешь, что два главных матча тура УПЛ пройдут в один день и в одно время. Зрителям придется разрываться между битвой "Динамо" и "Зари", а также противостоянием "Десны" и "Шахтера". И что прикажется выбирать?

В одной из двух центральных встреч в Чернигове сойдутся соседи по турнирной таблице. "Шахтер" тяжело стартовал и уже дважды оступился, сыграв вничью с "Рухом" и "Зарей". В это же время "северяне" не обыграли "Динамо" и "Ингулец", добыв параллельно две победы. Для "Десны" этот матч будет принципиален еще и из-за того, что они никогда не обыгрывали "горняков". Хотя все бывает впервые...



4 октября, Чернигов, стадион им. Гагарина

"Десна" 17:00 "Шахтер"

Арбитр: И. Пасхал

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Цифры и факты

Две победы, две ничьих, восемь очков и четвертое место после четырех туров - "Десна" и "Шахтер" подходят к очному матчу с одинаковым положением в таблице. Даже разница забитых и пропущенных идентичная - плюс пять. Единственное благодаря чему "горняки" опережают противника - забитые голы. На данный момент, восемь против семи.

Между собой представители донецкой и черниговской областей играли восемь раз - и ровно столько побед на счету первых. Общая разница голов также должна удручать "северян" - 19:6

Марлос - главный враг команды Рябоконя. За время очных противостояний он отметился пять раз, что делает его лучшим бомбардиром.

Донецкий клуб забивает в матчах УПЛ на протяжении восьми матчей подряд. Лишь "Заре" прошлым летом удалось сохранить ворота неприкосновенными

Помимо этого, команда Каштру не проигрывала в рамках украинского чемпионата на протяжении 13 матчей. Эта же серия черниговчан длится шесть игр

У Болбата будет шанс забить свой 15-й гол в УПЛ

Отчетная игра пройдет без зрителей на трибунах. Все билеты на матч (20 процентов от общей заполняемости) были очень быстро распроданы

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Последние новости и составы

"Десна":

Команда Рябоконя сейчас в неплохой форме. Их еврокубковый путь быстро закончился после поражения "Вольфсбургу", однако теперь они будут готовы бороться за бронзу в УПЛ. Задача не из простых, но в прошлом сезоне "северяне" доказывали, что умеют добывать победы даже над серьезными соперниками. В случае обыгрыша "Шахтера", всем в очередной раз станет ясна сила "северян".

Точно не стоит ждать Мудрика и Коноплю в сегодняшней битве. Дело не в том, что они не проходят в старт. Выходить на поле им нельзя из-за арендного соглашения. Вероятно, что место на правом фланге обороны займет Полегенько. А вот позицию центрального форварда Рябоконь доверит Дегтяреву. Не зря Максим отметился дублем в кубковой игре.

Ориентировочный состав: Паст - Полегенько, Тамм, Ермаков, Мостовой - Огиря, Домбровский - Калитвинцев, Тотовицкий, Гуцуляк - Дегтярев

"Шахтер":

Луиш Каштру сейчас в очень незавидном положении. Любая осечка "горняков" в геометрической прогрессии усиливает критику в адрес португальца, параллельно с этим увеличивая расстояние от "Динамо". Чтобы сохранить пост, главному тренеру "горняков" нужно каждой игрой доказываться свою состоятельность, что у него в последнее время выходит не часто.

Перейдем к кадровым потерям. Точно на поле черниговского стадиона не выйдет Сергей Кривцов. Исходя из последних данных, у защитника повреждение и он не поехал на игру. Есть два претендента на место в центре обороны - Хочолава и Бондарь. Несмотря на львовский провал, уверены, что сыграет последний. А вот Степаненко в строю и будет готов выйти с первых секунд.

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Бондарь, Матвиенко, Корниенко - Степаненко, Патрик - Тете, Коваленко, Тайсон - Мораес

Прогноз на матч "Десна" - "Шахтер" 1:1

Возможно, автор слишком уверовал в силу черниговчан, но и в ногах игроков "Шахтера" уже нет былой легкости. В некоторых матчах на старте сезона "Десна" смотрелась интереснее своего будущего оппонента, а домашние трибуны с болельщиками - только добавят им уверенности. На стороне "горняков", как и раньше, опыт и класс некоторых футболистов. Если у Тайсона и Тете пойдет игра - остановить их практически невозможно.