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Колос - Динамо. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 09.05.2021
Ищем мотивацию у команд в этой встрече
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Начнём с козырей - зачем этот матч смотреть.
Во-первых, "Динамо" должно точить хороший зуб на "Колос". Два подряд матча киевляне не могут победить своих региональных соседей в чемпионате страны. Лето прошлого года ещё долго будет вспоминаться как врагами киевлян, так и болельщиками "Зари" - это был, возможно, лучший и самый близкий шанс луганчан в истории пробиться в Лигу чемпионов. Тогда ковалёвцы выиграли, но и команда Скрипника подвела. К тому же, в кубковом поединке уже этой весной пройти "аграриев" получилось только в серии пенальти.
Во-вторых, у "Колоса" ещё есть свой турнирный интерес: четвёртое или пятое место в чемпионате. Чем выше, понятно, тем позже стартуешь в Лиге конференций. Но прошлый год показал, что это не всегда в плюс. Например, ковалёвцы в предыдущем розыгрыше Лиги Европы стартовал раньше "Десны", но в двух кряду раундах евротурнира получили соперников поскромнее, а черниговчане сразу попали на "Вольфсбург".
В-третьих, всё "Динамо" должно работать на Виктора Цыганкова. Игрок "Динамо" впервые со времён Андрея Ярмоленко может выиграть локальную "Золотую бутсу". Но нужно сегодня оформлять дубль, чтобы догнать Кулача, а у того впереди довольно лёгкий поединок с "Минаем". Форвард "Ворсклы" забивает только с пенальти? Ну, так и у Виктора каждый четвёртый гол в текущем чемпионате с пенальти.
Главное - оба соперника точно сыграют в следующем сезоне в международных турнирах. А за битвами представителей Украины в еврокубках зачастую следить интересней.
"Колос" - "Динамо"
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9 мая. Ковалёвка. Стадион: "Колос". Начало в 14:00
Главный арбитр - Александр Омельченко
Ассистенты: Юрий Синишин и Александр Беркут
Трансляция на ТВ - "Футбол 2"
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"Колос": кадровые новости и ориентировочный состав
Не сыграют: Богданов, Милько (оба - дисквалификации), Смирный, Исаенко, Кучерук, Кравченко (условия аренды), Д.Костышин (под вопросом)
У ковалёвцев во втором туре подряд значимые кадровые потери из-за дисквалификаций плюс не смогут выйти на поле арендованные у "Динамо" футболисты. В общем, из тех, кто не сыграет, можно собрать приличную команду. Самые большие потери - в середине поля, где не смогут сыграть Богданов, Милько, Смирный и возможно Костышин-джуниор. Ожидаем, что Руслан Костышин "поднимет" с центра обороны в опорную зону Гавриша, а вакантное место в защите займёт Новак. Также держим в уме возможность игры хозяев в три центрбека, но против "Динамо" ковалёвцы зачастую играют в четыре.
Ориентировочный состав "Колоса" (слева - направо): Волынец - Золотов, Петров, Новак, Черноморец - Задоя, Гавриш - Чурко, Ореховский, Ильин - Хлёбас.
"Динамо": кадровые новости и ориентировочный состав
Не сыграют: Буяльский, де Пена (оба - дисквалификации), Вербич, Бурда, Шепелев, Андриевский (все - травмы), Ванат (игра за дубль)
Мирчи Луческу сегодня нужно решить две задачи: во-первых, позволить поиграть в матче ещё нескольким ребятам со скамейки запасных, а во-вторых - этот матч должен стать репетицией будущего финала Кубка Украины. Учитывая отсутствие по разным причинам Шепелева, Буяльского и Андриевского, место в середине поля с первых минут получит Леднев или Гармаш. На левом фланге выйдет жизнерадостный Родригес. Возможно, на правом фланге обороны вместо Тымчика найдётся место Караваеву.
Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Миколенко, Попов, Забарный, Тымчик - Сидорчук - Родригес, Леднев, Шапаренко, Цыганков - Беседин.
Статистика команд
У ковалёвцев очень непростой календарь на финише сезона, но эпипаж Руслана Костышина этот этап прошёл очень достойно, набрав в пяти последних турах 11 очков - это третий показатель в лиге. Да, можно в бочку ковалёвского мёда макнуть ложку дёгтя и напомнить, что терять победу, ведя 2:0 против "Десны", нельзя, но здесь уже не переиграешь. В семи из восьми крайних игр "чёрно-бело-золотые" забивают, а в последний раз проигрывали как раз "Динамо" в Кубке страны.
Свою прекрасную семиматчевую победную серию "динамовцы" решили прервать в среду, расписав унылую ничью с "Мариуполем". Это были абсолютно не чемпионская игра и не чемпионский характер от команды Мирчи Луческу. Впрочем, в обороне сыграли "на ноль", что также важно - для голкиперов киевлян это седьмой клин-шит в 13 матчах второго круга чемпионата.
Турнирная таблица
По "Динамо" никаких изменений: до старта следующего чемпионата мы будем видеть команду лидером УПЛ. "Колос" продолжает заочную борьбу с "Десной" за этап квалификации Лиги Европы. Опуститься на пятую строчку у ковалёвцев только один вариант: победы "Ворсклы" с "Десной" и поражение самого "Колоса". Если выиграют только черниговчане или только полтавчане, то эти расклады на позицию "аграриев" влиять не будут.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Динамо
|25
|19
|5
|1
|56-15
|+41
|62
|2
|Шахтер
|25
|15
|6
|4
|53-19
|+34
|51
|3
|Заря
|25
|14
|5
|6
|42-21
|+21
|47
|4
|Колос
|25
|10
|11
|4
|36-23
|+13
|41
|5
|Десна
|25
|10
|8
|7
|37-28
|+9
|38
|6
|Ворскла
|25
|10
|8
|7
|35-29
|+6
|38
Личные встречи
Очень интересное противостояние в историческом контексте. В марте "Колос" только в серии пенальти проиграл "динамовцам" в четвертьфинале Кубка. В декабре - ковалёвцы открыли счёт на "Олимпийском", однако в яркой перестрелке соперники победителя на определили (2:2). Наконец, прошлое лето, о котором мы уже вспоминали, 2:0 в пользу подопечных Костышина-старшего. А ведь так для "Динамо" всё хорошо начиналось: три первых официальных очных матча киевляне выиграли с общим счётом 8:1.
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч "Колос" - "Динамо"
На результат большое влияние оставляют составы, которые выпустят наставники. Не исключено, например, что хозяева отправят на поле резервистов, а основная обойма уйдёт в досрочный отпуск и будет лузгать семечки на трибунах. Но это не должно помешать нам увидеть атакующий и результативный футбол. Обеим командам незачем играть на удержание счёта: можно сыграть для болельщиков и подарить красивую игру с большим количеством голов. И это аргументированный факт, если учесть, что за последний месяц (с 9 апреля по 9 мая) "Колос" и "Динамо" входят в ТОП-3 УПЛ по забитым.
Ставка: обе забьют за 1.8
Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша
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