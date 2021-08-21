Динамо - Десна. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.08.2021

Собственно, такой статус поединка можно было спрогнозировать – борьба единоличного лидера против догоняющего и находящегося в зоне еврокубков коллектива. Неожиданными оказались роли. Единоличный лидер – "Десна", а догоняющий – "Динамо".

Киевляне на неделе неожиданно потеряли два очка, расписав мировую с "Ингульцом". "Десна" же в своем последнем поединке вырвала победу у "Днепра-1", воспользовавшись ошибками соперника. Однако скептики не устают связывать успехи черниговцев с везением. Матч против "Динамо" как раз и станет проверкой этой теории.

УПЛ. Пятый тур

22.08.2021. Киев. Стадион "Динамо" им. Лобановского

Арбитр в поле - Игорь Пасхал

"Динамо" 21:30 "Десна"

Текстовая онлайн трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> / телетрансляция - ТК "2+2"

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"Динамо"

Действительно неожиданной была осечка с "Ингульцом". До этого "Динамо" очень уверенно двигалось по дистанции, несмотря на имена соперников. Но в среду мы увидели расточительную, не собранную и неорганизованную команду Мирчи Луческу. Наказанием за проявленную слабость стала потеря двух очков.

Наконец-то "Динамо" закончило программу летних спаррингов. Товарищеский поединок с "Интером", из-за которого вовремя не состоялся календарный матч четвертого тура, стал последним в своем роде этим летом. Но уже совсем скоро для "Динамо" возобновится режим игры двух поединков в неделю. Стартует Лига чемпионов.

Перспектива заманчивая, но сначала киевлянам следует наладить дела в УПЛ. То, что до начала пятого тура "динамовцы" подошли с преимуществом над "Шахтером" в турнирной таблице – хорошо для них. Но беда в том, что приходится догонять "Десну". В этом контексте очень вовремя календарь определил очный для киевлян поединок с черниговцами.

Дисквалифицированных в составе "Динамо" нет. Травмированные Денис Попов и Никита Бурда.

Ориентировочный состав: Бущан - Караваев, Сирота, Забарный, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко, Буяльский - Цыганков, Вербич - Гармаш

"Десна"

О везении говорили не только после победы черниговцев над "Днепром-1". Были сомнения относительно закономерности результата в поединках с "Черноморцем", "Мариуполем" и даже "Ингульцом". Слова словами, но в турнирной таблице считаются очки. А их у "Десны" сейчас наибольше среди всех участников УПЛ. Нет ни одной потери.

Команда Рябоконя показывает содержательную и зрелую игру в атаке. Есть вопросы к защите, но над этим активно работает клубное руководство. На неделе был подписан контракт с Сергеем Болбатом. Активно ходят слухи о подписании Евгения Хачериди, которое должно состояться со дня на день. Укомплектовав оборонительную линию, "Десна" станет еще более явным претендентом на высокие позиции.

Но с "Динамо" придется играть без новичков. Нет также дисквалифицированных. Поэтому снова ожидаем стартовый состав с креном на атаку – пока это "фишка" черниговцев.

Ориентировочный состав: Литовка - Сафронов, Цимбалюк, Селин, Картушов - Домбровский, Арвеладзе - Калитвинцев, Тотовицкий, Завийский - Безбородько

"Динамо" - "Десна". Статистика личных встреч

"Десна" крайне неудобный для "Динамо" соперник. В последних четырех поединках черниговцы взяли восемь очков. То есть, ни разу не проиграли. Особенно памятным выдался поединок годичной давности, когда "Десна" выиграла со счетом 3:2.

Добавим также, что это будет уже третий подряд матч между командами в Киеве.

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"Динамо" - "Десна". Последние матчи команд

"Динамо" отлично двигалось по дистанции. Три победы в трех первых турах позволили киевлянам получить преимущество над "Шахтером", но потом случилась осечка с "Ингульцом", которая сократила разрыв между командами. А главное – обусловила отставание киевлян от "Десны".

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Ведь "Десна", в отличие от "Динамо", очков еще не теряла. Четыре победы в четырех турах – лучший старт в истории черниговской команды. Сложные соперники были и раньше (например, "Днепр-1"), но "Динамо" в этом списке стоит особняком. И это именно тот момент, когда "Десне" очень необходимо продолжить свою беспроигрышную серию в противостоянии с "Динамо".

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"Динамо" - "Десна". Турнирное положение команд

"Динамо" в турнирной таблице опережает не только "Десна", но и "Ворскла", которая свой матч пятого тура спокойно выиграла. Не допустил осечки и "Шахтер", поэтому это накладывает дополнительную ответственность на "Динамо". "Десна" в любом случае не опустится ниже четвертого места, но терять лидерство больно в любой ситуации.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 5 4 0 1 11-3 +8 12 0 2 Десна 4 4 0 0 9-2 +7 12 0 3 Ворскла 5 3 2 0 11-4 +7 11 0 4 Динамо 4 3 1 0 9-2 +7 10 0 5 СК Днепр-1 5 3 1 1 10-5 +5 10 0

"Динамо" - "Десна". Ставка и коэффициенты

"Динамо" - "Десна". Прогноз на матч UA-Football

Победа "Динамо" 3:2. "Динамо" – фаворит, но следует обращать внимание на сопутствующие обстоятельства. Нельзя не учитывать удачную серию матчей "Десны" против киевлян. Также следует учитывать не лучшее эмоциональное состояние команды Мирчи Луческу после ничьей с "Ингульцом". С другой стороны, если наконец на мостик вернется румынский тренер, у "Динамо" будет двойная мотивация.