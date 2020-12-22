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Сегодня в НБА стартует сезон 2020-2021

Баскетбол
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Главная баскетбольная лига мира возвращается!

Сегодня в НБА стартует сезон 2020-2021
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Матчами Бруклин – Голден Стейт и Лейкерс – Клипперс за океаном открывается регулярный чемпионат НБА сезона 2020-2021.

Статус действующего чемпиона НБА будут защищать Лейкерс ЛеБрона Джеймса и Энтони Дэвиса. Озерные подходят к новому сезону в ранге главного фаворита на титул, а основными конкурентами франшизы из Лос-Анджелеса должны стать Милуоки Янниса Адетокумбо, Бруклин с Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом и Клипперс Кавая Леонарда и Пола Джорджа.

Украина в сильнейшей баскетбольной лиге мира вновь представлена двумя игроками – защитник Святослав Михайлюк в новом сезоне будет стараться получить от Детройта долгосрочный контракт, а центровой Алексей Лень с Торонто попробует впервые в карьере выйти в плей-офф.

На территории Украины официальным транслятором матчей регулярного чемпионата НБА выступит телеканал Setanta Sports Ukraine.

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В статье: Алексей Лень НБА Святослав Михайлюк
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