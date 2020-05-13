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Таврия потеряла нового инвестора
"Какая может быть речь о тестах на коронавирус?"
Наставник второлиговой "Таврии" Сергей Шевченко рассказал о тяжелом положении дел в клубе.
Нелегкие дела в "Таврии", по словам Шевченко, были и до карантина - команда еще как-то собиралась, а с наступлением ограничений ее распустили.
Я вообще теперь не знаю, что происходит. Футболисты уже не звонят. Другие команды уже готовятся тренировки возобновлять, а я даже не знаю, что будет с этим политическим проектом. Он никому не нужен! Очень жалко.
Хотя перед карантином, вспоминает Шевченко, появились люди, которые хотели заниматься клубом.
У них было условие, чтобы вместо Сергея Куницына председателем федерации футбола Крыма стал другой человек.
Тогда и финансирования бы появилось. Мне поручили команду собрать. Расписали весь бюджет. А потом нам сказали, что денег нет и неизвестно, когда будут.
Сейчас у Сергея Шевченко нет ни информации о том, что будет с Таврией, будет тестирование игроков на COVID-19 и вообще существовать клуб.
Дотянули два круга, чтобы не сняться. А сейчас ситуация такая ...просто никакая. Какая может быть речь о тестировании? Футболисты уже не придут, не поверят, если им не дадут хотя бы одну зарплату. Их 2-3 года обманывали. Патовая ситуация. Ни одного спонсора нет.