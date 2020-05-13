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Таврия потеряла нового инвестора

Вторая лига
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"Какая может быть речь о тестах на коронавирус?"

Таврия потеряла нового инвестора
Новина українською

Наставник второлиговой "Таврии" Сергей Шевченко рассказал о тяжелом положении дел в клубе.

Нелегкие дела в "Таврии", по словам Шевченко, были и до карантина - команда еще как-то собиралась, а с наступлением ограничений ее распустили.

Я вообще теперь не знаю, что происходит. Футболисты уже не звонят. Другие команды уже готовятся тренировки возобновлять, а я даже не знаю, что будет с этим политическим проектом. Он никому не нужен! Очень жалко.

Хотя перед карантином, вспоминает Шевченко, появились люди, которые хотели заниматься клубом.

Читайте такжеОдин раз в жизни я был боллбоем на матче Кубка Украины. Нафком не выстоял против Таврии с Эдмаром, Полтавцом и Гигиадзе

У них было условие, чтобы вместо Сергея Куницына председателем федерации футбола Крыма стал другой человек.

Тогда и финансирования бы появилось. Мне поручили команду собрать. Расписали весь бюджет. А потом нам сказали, что денег нет и неизвестно, когда будут.

Сейчас у Сергея Шевченко нет ни информации о том, что будет с Таврией, будет тестирование игроков на COVID-19 и вообще существовать клуб.

Дотянули два круга, чтобы не сняться. А сейчас ситуация такая ...просто никакая. Какая может быть речь о тестировании? Футболисты уже не придут, не поверят, если им не дадут хотя бы одну зарплату. Их 2-3 года обманывали. Патовая ситуация. Ни одного спонсора нет.

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В статье: Таврия (Симферополь) Сергей Куницын Сергей Шевченко Вторая лига Таврия (Новотроицкое)
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Источник:
Трибуна

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