Таврия потеряла нового инвестора

Наставник второлиговой "Таврии" Сергей Шевченко рассказал о тяжелом положении дел в клубе.

Нелегкие дела в "Таврии", по словам Шевченко, были и до карантина - команда еще как-то собиралась, а с наступлением ограничений ее распустили.

Я вообще теперь не знаю, что происходит. Футболисты уже не звонят. Другие команды уже готовятся тренировки возобновлять, а я даже не знаю, что будет с этим политическим проектом. Он никому не нужен! Очень жалко.

Хотя перед карантином, вспоминает Шевченко, появились люди, которые хотели заниматься клубом.

У них было условие, чтобы вместо Сергея Куницына председателем федерации футбола Крыма стал другой человек. Тогда и финансирования бы появилось. Мне поручили команду собрать. Расписали весь бюджет. А потом нам сказали, что денег нет и неизвестно, когда будут.

Сейчас у Сергея Шевченко нет ни информации о том, что будет с Таврией, будет тестирование игроков на COVID-19 и вообще существовать клуб.