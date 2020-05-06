Один раз в жизни я был боллбоем на матче Кубка Украины. Нафком не выстоял против Таврии с Эдмаром, Полтавцом и Гигиадзе

Мы в UA-Футбол продолжаем рассказывать читателям о знаковых матчах в жизни каждого из нас: авторы и редакторы вспоминают атмосферу первого знакомства с футболом через телевизор или прямо на стадионе. Предлагаем и вам проникнуться духом прошлого, а в комментариях вы всегда можете поделиться своими воспоминаниями о важных для вас футбольные события в истории. Сегодня - про атмосферу Ирпеня/Броваров в середине нулевых.

По всем параметрам "Нафком-Академия" был перспективным проектом. Сын первого президента Украины Александр Кравчук загорелся идеей создать профессиональный футбольный клуб в территориально очень выгодном месте – в Ирпене. Здесь можно было с комфортом подбирать многочисленных талантов, которых не разглядели в более известных клубах и давать им новые шансы. Специально под такую идею пригласили и тренера. Несмотря на относительно молодой возраст, тогда еще 40-летний Олег Федорчук немало поработал сначала с молодежью "Динамо", потом с "Оболонью", а потому хорошо разбирался в талантах столицы и области.

И клуб достаточно быстро начал прогрессировать. Будучи основанным в 2001 году, к 2003-му он уже пробился в Первую лигу. Тогда в составе было действительно немало толковых ребят, которые позже вполне себе поиграют на уровне УПЛ. Ворота защищал Дмитрий Козаченко ("Заря", "Таврия", "Александрия"), в защите играл Сергей Литовченко ("Таврия", "Арсенал", "Волынь"), в полузащите раскрывался молодой Вячеслав Шарпар ("Нефтяник", "Десна", "Волынь", "Металлист" и еще куча клубов). Но главной звездой был все же Сергей Левченко. Форвард приехал аж из второй команды самой менхенгладбахской "Боруссии" и взялся колотить голы пачками на любой вкус. В сезоне-2003/04 он уступил только Александру Алиеву в гонке за звание лучшего бомбардира Первой лиги (16 голов против 13). В общем, проект выглядел интересно.

Но в 2004-м руководство клуба не сошлось с городскими властями во взглядах на состояние стадиона, и "Нафком" переехал из Ирпеня в Бровары. Я отлично помню развешанные по городу афиши предстоящих матчей. Мне тогда было 11, и я только начинал увлекаться футболом. Чемпионат Европы в Португалии был первым ярким футбольным воспоминанием из детства. Но одно дело видеть футбол по телевизору, и совсем другое – наблюдать за событиями вживую. Мы с друзьями регулярно бегали на стадион "Спартак" посмотреть, как играют "профи". И когда один из наших товарищей узнал, что клубу нужны ребята нашего возраста, чтобы подавать мячи на матче Кубка Украины, – это был предел мечтаний ребенка.

Шла осень 2004-го, и в Бровары приехала не кто-то там, а "Таврия". Я стоял на дальней стороне возле углового флажка и мне открывался роскошный вид на все происходящее. Угловые, опасные моменты, голы (пусть и в одни ворота) – у меня было лучшее место. Что происходило у чужих ворот, видно было не так хорошо, но все же неплохо. И должен признаться – мне дико повезло. Единственный опыт боллбоя в моей жизни пришелся на совершенно огненный матч. Возможно, если пересмотреть его сейчас, то это покажется унылой возней в лучших традициях не лучшего нашего футбола. Но тогда это было очень круто.

Левченко тогда уже уехал на повышение в запорожский "Металлург", зато на месте был другой лидер команды – Евгений Кармалита. Именно он и Козаченко (имени которого мы с друзьями не знали, а потому он для нас был просто "лысый") оставили самое яркое впечатление на меня в том матче. Один терзал оборону крымчан, а другой - творил какие-то чудеса в рамке. В тот день на поле присутствовали такие легенды, как Александр Чижевский, Васил Гигиадзе и Эдмар, но это я узнал уже много лет спустя. В те же времена я слабо разбирался в знаменитых личностях, а больше всех меня поразил Жуниор. Весь второй тайм бразилец бороздил бровку, возле которой как раз стоял 11-летний я, качественно выделяясь техникой на фоне присутствующих. С тех пор я всегда с интересом следил за его карьерой, которая оказалась весьма добротной по меркам нашего футбола.

Но я отвлекся. Стараниями "Лысого", наши ребята выстояли всухую все 90 минут. Уже компенсированное время могло свершиться чудо. Честно говоря, сейчас уже сложно вспомнить, что там произошло, тем более это было у "дальних" для меня ворот. Факт в том, что "Нафком" получил право на пенальти, который взялся исполнять, конечно же, Кармалита. Но его удар потянул опытнейший Чантурия, переведя матч в дополнительное время.

А уже там начался голепад. Может силы закончились, может хитрые тактические ходы сработали, сейчас уже и не вспомнить – но команды стартовали с места в карьер. За первую же 15-минутку команды оформили три гола. К сожалению, два из них пришлись в ворота Козаченко. И даже финальный штурм во втором дополнительном тайме не спас положение.

Однако, в тот момент я не чувствовал разочарования. Для ребенка, которым я тогда являлся, это был сумасшедший заряд эмоций, вне зависимости от результата. Кто куда там дальше прошел, я еще и не понимал толком. Но зато зрелище выдалось на славу. "Лысый" надолго превратился в локального героя нашей компании, и во время дворовых побоищ высшим комплиментом для вратаря (которым чаще всего оказывался именно я) был не "Буффон" и не "Касильяс", а "тащишь как Лысый". И можно с уверенностью сказать, что именно с Дмитрия Козаченко начиналась моя осознанная любовь к футболу. Да и на воротах я периодически стою по сей день.

А вот для "Нафкома" дальше все было не так хорошо. Не пройдет и двух недель, как Олег Федорчук станет главным тренером… "Таврии", конечно же. Вскоре по тому же маршруту проследуют Кармалита, Шарпар и еще один молодой талант Олег Стафийчук. Козаченко уже зимой 2005-го уедет в "Зарю". Без своих лучших игроков команда спикирует на дно и провалится обратно во Вторую лигу, где и продолжит барахтаться следующие несколько лет, находясь где-то рядом с лидерами, но недостаточно для очередного повышения.

Финальным ударом для "Нафкома" станет гибель Сергея Левченко. Уже фактически легенда клуба вернется зимой 2007-го после ряда неудач в других командах, но на старом месте продолжит забивать, как в лучшие годы (8 голов в 10 матчах), тут же получив капитанскую повязку. Однако летом того же года станет известно, что футболист разбился в автокатастрофе на мосту Патона. Ему было 26 лет.

Это событие сильно ударило по коллективу, который следующий сезон завершит вообще тринадцатым во Второй лиге. У клуба начинают копиться долги, а Кравчук после резвого старта все больше охладевает к своему проекту. Уже в 2009-м году "Нафком" будет продан за одну гривну (да-да) якобы иностранным инвесторам, которые даже сделают несколько сильных ходов, вроде возвращения Федорчука. Однако, совершенно внезапно, перед стартом следующего сезона грохнет новость, что клуб не получил аттестат на участие в соревнованиях и не будет заявляться на Вторую лигу. Федорчук с большей частью игроков отбудет в Винницу, а "Нафком" исчезнет с футбольной карты Украины.