Больше Карпат, спешка Перемоги и черкасские антагонисты - знакомство с пополнением Второй лиги

Традиционно для последних лет худшая команда Премьер-лиги не в силах стартовать в лиге первой, а из аматоров на профессиональные рельсы становится целая россыпь новых команд, знакомство с которыми имеет свой шарм и самобытность. Ко всему этому по итогам прошлого чемпионата сразу шесть клубов покинули вторую лигу и ушли на повышение дивизионом выше естественным путем. Это перетряхнуло прошлогодний состав дивизиона почти на половину, что делает какие-либо прогнозы перед стартом соревнований заведомо неблагодарным делом.

Об ожидаемых фаворитах и аутсайдерах сезона во Второй лиге поговорим уже в сентябре, ближе к старту чемпионата. Сегодня же попытаемся поближе познакомиться с теми, кто пополнил состав ПФЛ. Начнем с тех, кто не играл в аматорах, но все же будет считаться новичком.

"Карпаты" (Львов)

С целью сохранения профессионального статуса львовские "Карпаты" все же заявились во Вторую лигу. Но играть будущий сезон будут молодыми футболистами, пока Олег Смалийчук сотоварищи попытаются закрыть старые долги и решить прочие организационные вопросы.

Любомир Вовчук будет тренировать фактически прошлогодние "Карпаты" U-21 под знаменем первой команды, наигрывая состав для решения более серьезных задач уже в будущем. Не забываем, что на "львов" наложили долгосрочный трансферный бан, что делает невозможным комплектование другими путями, помимо собственной академии.

По сути буферный для себя сезон 2020/21 команда проведет в ожидании диалога с Игорем Коломойским по поводу передачи его доли прав на клуб нынешнему президенту, без серьезных спортивных задач. Эта мыльная опера еще далека от своего завершения...

"Кривбасс" (Кривой Рог)

Не менее виртуозно провели ребрендинг криворожского "Горняка", который плавно перетек в возрождение "Кривбасса". Тот же состав, та же база, тот же домашний стадион, пока задачи по реконструкции "Металлурга" лишь сформированы Юрием Корявченко на перспективу, в сентябре ожидается готовый проект.

Нет сомнений в тренерских талантах Геннадия Приходько и его парней. "Горняк" и без нового бренда на плечах был бы одним из фаворитов группы Б в новом сезоне, а уж со славным именем и эмблемой на груди и подавно. Все же груз ответственности за честь грозы авторитетов 90-х в украинском футболе будет серьезным.

С финансами проблем не ожидается, уже сейчас годовой бюджет клуба, по словам президента, порядка 30-40 миллионов гривен. Ожидается, что с возвращением славного имени подтянутся и новые спонсоры...

"Металл" (Харьков)

Буквально на ровном месте создан профессиональный клуб в Харькове. Евгений Красников значится его основателем, Александр Кучер будет играющим тренером, в штабе которого также поработают Александр Призетко и Андрей Дикань. Кроме того, в составе много опытных футболистов, среди которых выделяется форвард Руслан Фомин. Также есть ряд экс-игроков другого молодого харьковского клуба, "Металлиста 1925".

Принимать соперников "Металл" будет на стадионе "Новая Бавария", бывшей "Гелиос-Арене". Комплекс только недавно реконструирован и помимо поля с натуральным покрытием имеет еще и искусственное.

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Ну и рассмотрим коллективы, для которых был актуален привычный путь поступательного развития, подразумевающий участие в аматорских соревнованиях перед переходом на профи уровень.

"Карпаты" (Галыч)

Два года назад команда Владимира Магаля стала чемпионом Ивано-Франковской области, подписала договор о сотрудничестве с львовскими "Карпатами" и также была переименована из "Гал-Вапно", собственно, в "Карпаты". Тогда же состоялся дебют на всеукраинском уровне в аматорском футболе, без особых успехов.

Прошлым летом у "Карпат" были финансовые трудности, что заставило их даже временно объединиться с "Энергетиком" из Бурштина. Сложно сказать, что ждет коллектив во второй лиге, но по крайней мере главного тренера, Романа Гнатива, сохранить удалось. Также есть инсайды, что игроков, пребывавших на контрактах в "Карпатах" (Львов) весной и все еще не определившихся с дальнейшей судьбой, перенаправляют именно в Галич, рекомендуя подписывать соглашения с этим клубом.

ФК "Чернигов"

Коллектив, который лишь с 2017-го года принимает участие во всеукраинских аматорских соревнованиях. В своем последнем матче на этом уровне разгромил другого профи-дебютанта, "Рубикон" (6:0), что уже кое-что говорит о текущем уровне "тигров".

Один из немногих клубов-новичков второй лиги, который имеет свой сайт, причем весьма добротный и информативный, полюбопытствуйте обязательно. Во второй группе чемпионата ААФУ сезона 2019/20 "Чернигов-Авангард" финишировал третьим вслед за "Викторией" из Николаевки и "LNZ-Лебедин", а вот "Чернигов-ЮСБ" стал пятым. Собственно в результате слияния "Авангарда" из Корюковки, а также ЮСБ и создан профессиональный "Чернигов".

У клуба уже есть ДЮСШ с командами в пяти возрастах. Поэтому проблемы с лицензированием в случае дальнейшего повышения в классе и развития могут возникать разве что в плоскости домашнего стадиона, он у команды с искусственным покрытием.

"Рубикон" (Вишневое)

Команде из пригорода столицы только три года от роду, а главным тренером в ней работает 31-летний Виктор Курята. Еще прошлым летом "Рубикон" проходил аттестацию для участия во Второй лиге, но она закончилась неудачей.

У команды из Вишневого также есть свой сайт, а в первом раунде Кубка страны она сыграет с хорошо знакомым по баталиям на областном уровне "Диназом". В прошлом сезоне за "Рубикон" выступали небезизвестные Денис Арендарук, Иван Гусин (сын), Владимир Котовой и Максим Тищенко. Двух последних тренер Денис Маринчук забрал с собой в "Черкащину", когда ушел туда в марте работать главным.

"Эпицентр" (Дунаевцы)

Только год Александр Герега опекает команду из Дунаевцев, которую сразу же переименовал в известный всей стране бренд строительных гипермаркетов. Команда же в этом райцентре Хмельницкой области существует с 1960-го года, но среди успехов только два комплекта золотых наград чемпионата области (последний в 2004-м году), а также пять серебрянных и три бронзовых.

На самом деле, имея столь мощного в финансовом плане покровителя, можно пригласить игроков под задачи весьма добротного уровня со всей Украины. Так что амбиции руководства клуба будут понятны уже после утверждения окончательного вида заявки на сезон...

"Днепр" (Черкассы)

Не путайте с "Черкасским Днепром", который выступал в ПФЛ несколько лет назад. Нынешний МСК "Днепр", созданный летом 2019-го, является как раз больше правопреемником "Славутича" и ФК "Черкассы". Одним словом, дерби с "Черкащиной" уже ждут в городе и области с большим нетерпением, ведь речь идет по сути об антагонистах по части философии и модели развития.

Молодежь "Днепра" пасла задних в третьей группе аматорского чемпионата Украины прошлого сезона, поэтому особых турнирных свершений от нее ждать не стоит, в дебютном сезоне во второй лиге так точно.

Финансированием клуба полностью занимается городской бюджет, у "днепрян" есть вся необходимая инфраструктура - два поля с натуральным покрытием, несколько тренировочных синтетических полей, бассейн, а также стадион "Центральный" в Черкассах в качестве домашнего.

"Перемога" (Днепр)

Об этом клубе все узнали еще год назад, когда отказ в выдаче аттестата ПФЛ спровоцировал подачу иска в высшие футбольные инстанции. Однако пыл инвесторов "Перемоги" в конечном итоге поутих и они все же не стали идти в Лозану, а решили подождать еще год. Кстати, говоря о спортивных результатах, они не впечатляют. Два сезона провели днепровцы в третьей группе чемпионата ААФУ и заняли в них шестое и седьмое места. В сезоне 2019/20 и вовсе было 13 поражений в 18 играх при девяти забитых и 42 пропущенных голах...

Любопытная деталь, спортивным директором "Перемоги" перед стартом профессиональных выступлений назначен Олег Таран. Другой известный днепровец Евгений Яровенко будет главным тренером команды, амбиции которой, судя по всему, опережают материальную базу. Все же стадион "Олимпийские резервы" с пусть и последнего поколения, но искусственным газоном, это элемент, который потребует усовершенствования в случае дальнейшего повышения в классе. Да и возраст самого клуба еще меньше, чем у "Рубикона", основан он поздней осенью 2017-го.

"Яруд" (Мариуполь)

В недавнем товарищеском дерби Мариуполя представитель Премьер-лиги лишь минимально сумел одолеть новичка профессионального футбола (2:1). Для собственника "Яруда" Александра Ярошенко лето также выдалось удачным, он был избран председателем городской Федерации футбола.

Сама команда заняла четвертое место в прошлом сезоне всеукраинского аматорского чемпионата (группа 3), а сразу три ее представителя вошли в топ-5 списка бомбардиров турнира.

Касательно материально-технической базы у команды все скромно, но стабильно. Соперников будет принимать на стадионе "Азовец", который имеет травяное покрытие и вместимость 1660 мест. Комплектоваться клуб планирует в основном за счет местных игроков. Прямо сейчас главной звездой "Яруда" можно назвать тренера Дмитрия Есина, который в составе "Ворсклы" становился обладателем Кубка страны в 2009-м.