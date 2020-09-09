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Калуш сообщил ПФЛ о намерении сняться с чемпионата во Второй лиге

Вторая лига
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Передумали

Калуш сообщил ПФЛ о намерении сняться с чемпионата во Второй лиге
Новина українською

"Калуш" сообщил Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) о намерении сняться с розыгрыша чемпионата группы А во Второй лиге, сообщает Sport Arena.

В первом туре нового сезона команда из Ивано-Франковской области не отправилась на выездную игру против "Эпицентра", а во втором туре не сможет принять домашний матч с львовскими "Карпатами".

После двух неявок, согласно регламенту ПФЛ, идет снятие с турнира.

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Хотя накануне клуб планировал играть в чемпионате, заплатил взнос за участие во Второй лиге. Также "Калуш" проводил трансферную работу и был близок к подписанию поспитанника "Карпат, " 20-летнего вратаря Антона Задерейка.

Дело в том, что клуб поздно начал процесс комплектации состава на новый сезон. Лишь в конце августа "Калуш" разместил в своих социальных сетях объявление, которым приглашал на просмотр свободных агентов.

Прошлый сезон "Калуш" завершил на 5 месте во Второй лиге, а в конце июня игроки получили СМС о роспуске клуба.

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В статье: Вторая лига ПФЛ ФК Калуш
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (1)
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Динамо-машина (Киев)
09.09.2020 в 14:06
Грустно. Хороший клуб, город и болельщики!
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