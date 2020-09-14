Вторая лига. При невыразительной игре Металлург теряет очки с Перемогой

"Металлург" не был лучше "Перемоги" по игре, если не считать два попадания в штангу в дебюте поединка. В целом ничейный исход закономерный.

Матч был принципиальным, учитывая, что главный тренер "Перемоги" Евгений Яровенко работал ранее с "Металлургом", а сразу четыре игрока основы днепровского клуба так или иначе связаны с запорожским клубом. Разуваев и Варцаба ранее играли за "казаков", а вот Петров и Корнев являются воспитанниками МЗ. Также не забываем, что помогает главному тренеру гостей Олег Таран, который был главным в "Металлурге" в сезоне 2018/19, который команда также провела во Второй лиге.

У хозяев не обошлось без потерь, Владимир Полевой и Владислав Борисенко получили травмы в кубковом матче с "Авангардом" (0:0, 4:3 пен), так что не попали в заявку. Кстати, на скамейке у Владимира Микитина было лишь пятеро игроков, среди которых только четыре полевых исполнителя.

С первых минут команды не отсиживались в обороне. Но если атаки "Перемоги" редко доходили до чужих владений, то у "казаков" было два попадания в каркас уже в дебюте. Особенно опасным был выстрел Дмитрия Олейника, но результативным он не стал.

Хозяева владели инициативой впоть до перерыва, но и Разуваев мог огорчить бывших партнеров, не использовав отличную голевую возможность. Нулевой исход первого тайма был не то, чтобы нелогичным, но неожиданным в том смысле, что увидеть хотя бы по голу в обе стороны было бы совсем не лишним.

К чести "Перемоги", она после перерыва играла совсем не в "Сталинград", а даже лучше соперника строила свои атаки. Снова-таки центральной фигурой в них был Разуваев, для которого не проблема обыграть соперника один в один, ну и своих партнеров он не забывал страховать при перехватах от соперников. Постепенно МЗ все же выровнял игру, но ни о каком преимуществе записного фаворита в матче с профи-новичком речи не шло.

"Металлург", набрав четыре очка после двух туров, потерял возможность сравняться с лидерами. "Перемога" же пока что идет без поражений, дважды отобрав очки у фаворитов.

Металлург - Перемога 0:0

Металлург: Котляров, Воробей, Бобров, Сарапий, Белоусов, Крапивный, Шалфеев, Сачко (Загоруйко 53), Олейник, Могильный, Сидоров (Сидоренко Д. Ар. 82).

Перемога: Варцаба, Пилипенко В., Сидоренко Д. Ал., Ходуля, Дмитриев, Разуваев, Петров (Швец 67), Иваник (Рудавский 76), Павлюк (Кучер 90+4), Семка (Боженар 73), Корнев (Пилипенко 88).

Предупреждения: Сачко (29), Крапивный (65)