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Тяжелая болезнь Кривбасса, отдыхающий лидер группы А - анонс 7-го тура Второй лиги

Вторая лига
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Пока "Ужгород" пропускает тур по календарю, "Кривбасс" рискует не сыграть по иным причинам

Тяжелая болезнь Кривбасса, отдыхающий лидер группы А - анонс 7-го тура Второй лиги
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Очередной тур Второй лиги, тьфу-тьфу, должен состояться в полном объеме. Хотя вот поедет ли "Кривбасс" в Новую Каховку, не известно и в пятницу утром...

Тяжелая болезнь Кривбасса, отдыхающий лидер группы А - анонс 7-го тура Второй лиги - изображение 1

Группа А

"Диназ" - "Карпаты" Галич. Наряду с "Черниговом" и "Оболонью-2" команда Владимира Бондаренко провела меньше всех игр в группе А (четыре), однако до сих пор проиграла лишь раз, да и то на поле единоличного лидера. "Карпаты", благодаря серии из трех побед, подобрались вплотную ко второму месту, но по потерянным очкам от того же "Диназа" все еще отстают.

"Оболонь-2" - "Рубикон". Дерби Киевской оласти, которых много в нынешнем сезоне, сведет юных "пивоваров" и команду из Вишневого, которая выиграла два матча подряд. Правда вряд ли подопечным Куряты стоит обольщаться, этот дубль посильнее будет молодежи "Волыни" и львовских "Карпат".

"Нива" - "Подолье". Винничане все еще идут без очков, удачно выступая лишь в Кубке. Правда еще ни разу в этом сезоне подопечные Олега Столовицкого не покидали поле без забитых голов. "Подолье" может "засушить" игру, но только в том случае, если не пропустит первым. Поэтому ставка на быстрый гол от "Нивы" точно будет иметь место.

"Буковина" - "Чернигов". Соседи по турнирной таблице встретятся в Черновцах, где хозяева обязаны брать три очка. "Тигры" лишь вышли из карантина, чем сбили свое победное движение и явно находятся сейчас в не лучшем физическом состоянии.

"Волынь-2" - "Эпицентр". Уже четыре поражения кряду потерпел дубль "крестоносцев", что еще раз доказывает насколько важное значение для команды имела персона Максима Войтиховского, которого перевели в основу. "Эпицентр" не впечатляет в гостевых матчах, вырвав победу над "Черниговом" лишь на последних минутах (1:0), а с "Рубиконом" и вовсе потеряв два очка (1:1). Тем не менее, на "Подшипнике" проблем с результатом быть не должно.

"Карпаты" Львов - "Чайка". Единственный матч воскресенья, на который во Львове даже продают виртуальные билеты по номиналу от 10 до 500 гривен. Правда вряд ли у хозяв есть высокие шансы на очки, тем более на фоне появившегося в команде коронавируса, который снова проредит заявку.

Тяжелая болезнь Кривбасса, отдыхающий лидер группы А - анонс 7-го тура Второй лиги - изображение 2

Группа Б

"Яруд" - "Металл". У харьковчан не смогут сыграть Андерсон Пико, Сэмюэль Мандей, Виталия Чеботарев, Дмитрий Антонов, Алексей Горяинов, Никита Тепляков и подписанный буквально на днях Папа Гуйе. Однако вернется в строй Сергей Романов, что способно добавить игре "Металла" ярких красок и сделать возможную победу в Мариуполе более легкой, чем против "Таврии" (2:1).

"Таврия" - "Черкащина". А вот и симферопольский коллектив, которому во втором туре кряду предстоит сыграть горловой матч за борьбу наверху. "Черкащина" показывает все более качественную игру и все новички, подписанные Анатолием Бессмертным в конце сентября, уже активно привлекаются к играм. Полагаю, что нас ждет битва тактик и малорезультативный поединок, судьбу которого может решить один гол.

"Энергия" - "Кривбасс". Матч до последнего находится в подвешенном состоянии из-за плачевной ситуации в клубе из Кривого Рога. Напомним, там еще после поединка с "Нивой" на Кубок было более десяти заболевших коронавирусом и сейчас ситуация не намного улучшилась, ребята продолжают оставаться на самоизоляции. Здоровые футболисты тренируются в одноразовом режиме, готовясь все же к матчу.

Самое обидное для "Кривбасса" в этой ситуации, что даже дублем сыграть не удастся, ведь он в субботу как раз проводит календарный матч чемпионата Украины среди аматоров...

Ориентировочное время начала игры в Новой Каховке 15:30.

"Николаев-2" - "Днепр". Аутсайдеры сыграют между собой, но почему-то мне кажется, что хозяева, идущие на последнем месте, являются в этой паре явным фаворитом. Да, подопечные Игоря Столовицкого постепенно набираются опыта и берут очки, но забитые голы даются им с большим трудом. "Корабелы" же именно в играх на своем поле показывают результативный футбол, что чревато проблемами для МСК "Днепр".

"Перемога" - "Реал Фарма". В четырех из шести своих матчей днепровцы сыграли вничью, чему точно не обрадовались в прошлом туре, когда потеряли два очка в Черкассах на последних секундах. Подобные результаты отдаляют подопечных Яровенко от решения серьезных задач. Но обыгрывать дома "Реал Фарму" коллектив, одолевший "Кривбасс", просто обязан!

"Балканы" - "Металлург". Ну и центральный матч тура в группе Б, который закрывает его программу в воскресенье. "Балканы" не выходили на поле с третьего октября, когда были уничтожены в Новой Каховке местной "Энергией" (0:4). "Металлург" же выиграл две встречи кряду со счетом 7:0, разбив неделю назад ту же "Энергию" без особых проблем (4:0). Отнюдь не команду из Саратского района считаю фаворитом, ведь приход Подлепенца вывел "казаков" на качественно новый уровень по части игры в атаке...

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В статье: Вторая лига Буковина (Черновцы) Кривбасс (Кривой Рог) Энергия (Новая Каховка) Подолье (Хмельницкий) Реал Фарма (Одесса) Карпаты (Львов) Балканы (Заря) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Диназ (Вышгород) ФК Ужгород Днепр (Черкассы) Нива (Винница) МФК Николаев-2 Черкащина (Черкассы) Металлург (Запорожье) Оболонь-2 (Буча) Металл (Харьков) Рубикон (Киев) Карпаты (Галич) ФК Чернигов Эпицентр (Дунаевцы) Перемога (Днепр) Яруд (Мариуполь) Таврия (Симферополь) Волынь-2 (Луцк)
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