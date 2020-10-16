Тяжелая болезнь Кривбасса, отдыхающий лидер группы А - анонс 7-го тура Второй лиги

Очередной тур Второй лиги, тьфу-тьфу, должен состояться в полном объеме. Хотя вот поедет ли "Кривбасс" в Новую Каховку, не известно и в пятницу утром...

Группа А

"Диназ" - "Карпаты" Галич. Наряду с "Черниговом" и "Оболонью-2" команда Владимира Бондаренко провела меньше всех игр в группе А (четыре), однако до сих пор проиграла лишь раз, да и то на поле единоличного лидера. "Карпаты", благодаря серии из трех побед, подобрались вплотную ко второму месту, но по потерянным очкам от того же "Диназа" все еще отстают.

"Оболонь-2" - "Рубикон". Дерби Киевской оласти, которых много в нынешнем сезоне, сведет юных "пивоваров" и команду из Вишневого, которая выиграла два матча подряд. Правда вряд ли подопечным Куряты стоит обольщаться, этот дубль посильнее будет молодежи "Волыни" и львовских "Карпат".

"Нива" - "Подолье". Винничане все еще идут без очков, удачно выступая лишь в Кубке. Правда еще ни разу в этом сезоне подопечные Олега Столовицкого не покидали поле без забитых голов. "Подолье" может "засушить" игру, но только в том случае, если не пропустит первым. Поэтому ставка на быстрый гол от "Нивы" точно будет иметь место.

"Буковина" - "Чернигов". Соседи по турнирной таблице встретятся в Черновцах, где хозяева обязаны брать три очка. "Тигры" лишь вышли из карантина, чем сбили свое победное движение и явно находятся сейчас в не лучшем физическом состоянии.

"Волынь-2" - "Эпицентр". Уже четыре поражения кряду потерпел дубль "крестоносцев", что еще раз доказывает насколько важное значение для команды имела персона Максима Войтиховского, которого перевели в основу. "Эпицентр" не впечатляет в гостевых матчах, вырвав победу над "Черниговом" лишь на последних минутах (1:0), а с "Рубиконом" и вовсе потеряв два очка (1:1). Тем не менее, на "Подшипнике" проблем с результатом быть не должно.

"Карпаты" Львов - "Чайка". Единственный матч воскресенья, на который во Львове даже продают виртуальные билеты по номиналу от 10 до 500 гривен. Правда вряд ли у хозяв есть высокие шансы на очки, тем более на фоне появившегося в команде коронавируса, который снова проредит заявку.

Группа Б

"Яруд" - "Металл". У харьковчан не смогут сыграть Андерсон Пико, Сэмюэль Мандей, Виталия Чеботарев, Дмитрий Антонов, Алексей Горяинов, Никита Тепляков и подписанный буквально на днях Папа Гуйе. Однако вернется в строй Сергей Романов, что способно добавить игре "Металла" ярких красок и сделать возможную победу в Мариуполе более легкой, чем против "Таврии" (2:1).

"Таврия" - "Черкащина". А вот и симферопольский коллектив, которому во втором туре кряду предстоит сыграть горловой матч за борьбу наверху. "Черкащина" показывает все более качественную игру и все новички, подписанные Анатолием Бессмертным в конце сентября, уже активно привлекаются к играм. Полагаю, что нас ждет битва тактик и малорезультативный поединок, судьбу которого может решить один гол.

"Энергия" - "Кривбасс". Матч до последнего находится в подвешенном состоянии из-за плачевной ситуации в клубе из Кривого Рога. Напомним, там еще после поединка с "Нивой" на Кубок было более десяти заболевших коронавирусом и сейчас ситуация не намного улучшилась, ребята продолжают оставаться на самоизоляции. Здоровые футболисты тренируются в одноразовом режиме, готовясь все же к матчу.

Самое обидное для "Кривбасса" в этой ситуации, что даже дублем сыграть не удастся, ведь он в субботу как раз проводит календарный матч чемпионата Украины среди аматоров...

Ориентировочное время начала игры в Новой Каховке 15:30.

"Николаев-2" - "Днепр". Аутсайдеры сыграют между собой, но почему-то мне кажется, что хозяева, идущие на последнем месте, являются в этой паре явным фаворитом. Да, подопечные Игоря Столовицкого постепенно набираются опыта и берут очки, но забитые голы даются им с большим трудом. "Корабелы" же именно в играх на своем поле показывают результативный футбол, что чревато проблемами для МСК "Днепр".

"Перемога" - "Реал Фарма". В четырех из шести своих матчей днепровцы сыграли вничью, чему точно не обрадовались в прошлом туре, когда потеряли два очка в Черкассах на последних секундах. Подобные результаты отдаляют подопечных Яровенко от решения серьезных задач. Но обыгрывать дома "Реал Фарму" коллектив, одолевший "Кривбасс", просто обязан!

"Балканы" - "Металлург". Ну и центральный матч тура в группе Б, который закрывает его программу в воскресенье. "Балканы" не выходили на поле с третьего октября, когда были уничтожены в Новой Каховке местной "Энергией" (0:4). "Металлург" же выиграл две встречи кряду со счетом 7:0, разбив неделю назад ту же "Энергию" без особых проблем (4:0). Отнюдь не команду из Саратского района считаю фаворитом, ведь приход Подлепенца вывел "казаков" на качественно новый уровень по части игры в атаке...