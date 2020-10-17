Вторая лига. Успех Кривбасса, первый гол Мишуренко и дебютная победа МСК Днепр - обзор матчей субботы

Среди субботних матчей много интриг. В каком состоянии "Кривбасс" отправился в Новую Каховку? Что "Карпаты" из Галича предложат "Диназу" на фоне серии побед? Подтвердит ли свои амбиции "Буковина" и научиться ли "Эпицентр" играть на выезде?

Также стоит отметить, что потеря очков криворожанам крайне нежелательна, "Металлург" и "Таврия" уже набрали по 13 баллов и сравнялись с командой Геннадия Приходько по потерянным.

ДИНАЗ - КАРПАТЫ (Галич) 3:2 (1:1)

Голы: Бафталовский (22), Бриженко (55), Бовтрук (62) - Мердеев (37), Матушевский (82)

Начало матча в Демидове задержалось на час из-за паводка. Тем не менее, даже тяжелое поле не помешало хозяевам относительно быстро открыть счет. Однако и галичане забили свой мяч, под занавес первого тайма Вадим Мердеев был точен в завершении.

Снова в дебюте тайма отличились хозяева и после перерыва, в этот раз забил Алексей Бриженко. Ну а вскоре после этого Вадим Бовтрук сделал преимущество команды Владимира Бондаренко еще более комфортным. Олег Матушевский в концовке сократил отставание, не лишив матч интриги на последние минуты. Но все же "Диназу" удалось сохранить победный счет и набрать три очка.

Команда Бондаренко в пяти матчах забила 17 голов, оставаясь с большим отрывом наиболее результативной в группе А.

ОБОЛОНЬ-2 - РУБИКОН 2:2 (0:0)

Голы: Покоевой (54), Касимов (77) - Тищенко (64), Куноун (82)

В первом тайме команды обошлись без голов, но их было с лихвой после перерыва. На гол Богдана Покоевого ответил Максим Тищенко. В целом равная игра команд из Киевской области и дальше привела к оперативному обмену результативными ударами - снова первыми забили "пивовары". Но на гол Касимова достаточно быстро нашелся у "Рубикона" ответ в виде точного удара Куноуна.

БУКОВИНА - ЧЕРНИГОВ 2:2 (2:1)

Голы: Нагорный (18), Палагнюк (32) - Гакман (13 авт.), Вересоцкий (74)

Удаление: Ментей (66)

Сами себе создали проблемы черновчане автоголом, но еще в первом тайме сумели не только сравнять счет, но и выйти вперед. После перерыва "Чернигов" остался в меньшинстве, что, казалось бы, еще больше упростило задачу "Буковины". Но в меньшинстве гостям удалось отыграться, результативную атаку завершил Андрей Вересоцкий.

НИВА - ПОДОЛЬЕ 1:2 (1:2)

Голы: Громок (39) - Салбак (32, 51)

Удаление: Попов (68)

Фади Салбак красивым ударом через себя открыл счет в матче, забив третий гол во втором матче за "Подолье". Отыгралась "Нива" в результате курьезной ошибки Александра Жданова, который не удержал мяч корпусом и позволил Ярославу Браславскому сделать результативный прострел на Дениса Громока. Третий мяч для молодого вингера винничан в сезоне и продолжение результативной серии аутсайдера группы А!

После перерыва, правда, Салбака снова не смогли удержать и таким образом легионер "Подолья" оформил второй дубль кряду за свою новую команду.

ВОЛЫНЬ-2 - ЭПИЦЕНТР 1:4 (1:3)

Голы: Богомаз (27) - Кицак (10), Ивашко (16, 44), Бадло (84)

Результативно начали гости, которые уже в дебюте забили два мяча. Один из них Назарий Богомаз сумел отыграть до перерыва. Но еще в первом тайме Руслан Ивашко сделал дубль и снова довел преимущество своей команды до весомого.

НИКОЛАЕВ-2 - ДНЕПР 1:2 (0:1)

Голы: Куксенко (53) - Черный (34), Аверьянов (74)

Вадим Черный открыл счет, за счет чего его команда выиграла первую половину. Однако во втором тайме сравнять результат сумел защитник "корабелов" Богдан Куксенко. И все же победный мяч черкащан забил еще один опытный игрок в их составе, Максим Аверьянов.

Эта виктория стала дебютной для подопечных Игоря Столовицкого в сезоне!

ЭНЕРГИЯ - КРИВБАСС 2:4 (1:1)

Голы: Студенко (24), Нестерук (65) - Черний (36), Мишуренко (62), Берко (76), Пятов (86)

На 35-й минуте Валерий Доля ("Энергия") не забил пенальти (вратарь)

Лишь накануне присоединившийся к команде Александр Мишуренко вышел в основном составе клуба из Кривого Рога. Но главным "героем" первого тайма стал голкипер гостей Дмитрий Черныш. Он грубо ошибся в эпизоде с первым голом, когда принялся обыгрывать Студенко и дал себя обокрасть в собственной вратарской площадке.

Дальше -больше, Черныш нарушил правила и заработал пенальти. Если бы он вовремя не собрался и не парировал удар Валерия Доли, то быть Дмитрию главным антигероем первой половины. Но после отраженного пенальти "Кривбассу" удалось счет сравнять, что сделало игру уже куда более перспективной для подопечных Приходько. Константин Черныш замкнул головой скидку партнера после навеса слева.

Свое веское слово бомбардира сказал во втором тайме Александр Мишуренко. Он выиграл "второй этаж" в центре поля и устремился в штрафную, где удачно сыграл на добивании. Правда ликовал "Кривбасс" недолго, буквально через три минуты Нестерук восстановил статус-кво, вонзив мяч в сетку головой после подачи углового справа.

И все же гостям удалось в который раз проявить свои морально-волевые качества и забить победный мяч. Только появившийся на поле Игорь Бука пробил по воротам, защитники мяч заблокировали, но лишь подкорректировали его полет к Виктору Берко, ну а тот уже с близкого расстояния расстрелял голкипера "Энергии".

Гол Александра Пятова стал приятным дополнением ко в целом убедительной победной картине "Кривбасса". По потерянным очкам команда Приходько продолжает делить с "Металлургом" и "Таврией" второе место в таблице!