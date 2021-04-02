Битва лидеров группы А и будни харьковского истребителя на юго-востоке - анонс 15-го тура Второй лиги

В очередном туре Второй лиги состоится очная битва лидеров группы А. Все матчи на северо-западе будут сыграны в субботу и среди них также особняком стоит поединок "Буковина" - "Чайка" с участием команд, равноудаленных от группы лидеров и от коллективов-аутсайдеров.

На юго-востоке откроет тур харьковский "Металл", который навестит "Реал Фарму" уже в пятницу. Любопытно узнать и то, справиться ли "Никополь" с давлением против еще одного крепкого соперника, "Кривбассом", после 1:7 в Запорожье.

Группа А

"Диназ" - "Ужгород". Обе команды еще не теряли очков весной и пока "Подолье" с "Эпицентром" вынужденно отдыхают, закрепились во главе таблицы. У закарпатцев в каждом матче раскрывается новый бомбардир, тогда как "Диназ" по большей части рассчитывает на талант Игоря Кириенко, оформившего 75% голов команды Владимира Бондаренко в двух последних матчах. (прогноз - 1:1)

"Буковина" - "Чайка". Оба весенних поединка "Чайка" проиграла, хотя после осенней части чемпината казалось, что команде из Петропавловской Борщаговки по силам вклиниться в борьбу за пьедестал. А вот черновчане выступили лучше, добыв две победы и минимально проиграв лидеру. Но это позволило "Буковине" всего лишь приблизиться к шестому месту вплотную. (прогноз - 2:0)



"Волынь-2" - "Подолье". Только один матч пока что провел хмельницкий клуб после межсезонья, в то время как часть конкурентов уже успели сыграть по три. Тем не менее, по потерянным "Подолье" делит первое место с дуэтом лидеров Группы А, которые в 15-м туре играют между собой. Нужно ли объяснять, что болеть подопечные Виталия Костышина будут в том матче за ничью? Ну а сами спокойно, полагаю, справятся с луцким дублем. (прогноз - 0:3)

"Оболонь-2" - "Нива" (Винница). В Виннице все же смогли добиться от своей команды качественного роста и за два весенних турах она набрала столько же очков, что и за почти весь первый круг. Правда несдержанность играющего президента оставила "Ниву" без самого Артура Загорулько в составе на непростой выезд в Бучу. Уж где-где, а дома молодые подопечные Антоненко пытаются навязывать свою игру и давать бой любому сопернику. (прогноз - 1:2)

"Рубикон" - "Карпаты" (Галич). Если в матче с "Черниговом" (3:1) галичанам пришлось врубать режим "Халка" в эндшпиле, то против "Чайки" (3:0) победа была добыта уже более буднично и с большим запасом. Продолжая вояж по Киеву и окрестностям, подопечные Романа Гнатива попытаются взять максимум и с "Рубиконом", который, несмотря на амбиции, пока что не подкрепляет их серьезными результатами. (прогноз - 0:2)

Матч "Эпицентр" - "Чернигов" перенесен на более поздний срок в связи с коронавирусом в расположении дунаевчан.

Группа Б

"Реал Фарма" - "Металл". Уже давно "Металл" играет во Второй лиге не столько с соперниками, сколько с самим собой. Вот и в ворота черкасского "Днепра" команда Александра Кучера отгрузила дежурных полдесятка мячей, начав избиение уже на второй минуте. Правда беспокоит почитателей команды травма Фареса Балули. Тем не менее, есть и хорошие новости - это игровая форма зимнего новичка Жо. "Фармацевты" просто очередной "пунктик" для отметки на фюзеляже харьковского истребителя... (прогноз - 0:4)

"Таврия" - "Энергия". В чем-то долгожданное, но такое предсказуемое дерби Херсонской области. Трансферная кампания "Таврии" еще как-то напоминала усиление, тогда как в "Энергию" просто были сброшены игроки, не подошедшие Олегу Федорчуку в симферопольском клубе. А еще команду "усилил" многоопытный ветеран из "Кристалла" Сергей Цой. Под стать работе на трансферном рынке и результаты команды Хаврова - два поражения и ничья с "сухим" счетом, зато разгром аутсайдера группы дома (3:0). (прогноз - 2:0)

"Никополь" - "Кривбасс". Уход Григория Варжеленко с поста главного тренера отнюдь не сделал "Никополь" сильнее, ну а потеря еще и бомбардира Сергея Мандровского явно ослабила и без того аутсайдера Второй лиги. На этом фоне "Кривбасс" смотрится мощно и авторитетно. Правда подопечные Геннадия Приходько уже доказывали, что подвоха от их игры следует ждать всегда. Поэтому с выводами спешить не будем, как и ставить на погром. (прогноз - 0:2)

"Николаев-2" - "Балканы". В домашнем матче с "Перемогой" (2:1) команда Денис Колчина уже смотрелась целостнее и закономерно добыла максимальный результат. Дублеры "корабелов" слабейшие по набранным очкам в своей группе, так что для "Балкан" это должна быть легкая поездка в соседнюю область. (прогноз - 1:3)

"Перемога" - "Металлург". В первом круге днепровцы отобрали очки у "казаков" в Запорожье (0:0), но подобных вольностей явно усилившаяся и качественно, и количесвтенно команда Владимира Микитина себе в последнее время не позволяет. Без проблем с потерей концентрации "Металлург" спокойно возьмет свое в предстоящем матче. (прогноз - 0:2)