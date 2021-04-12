Подолье утверждает, что Эпицентр подделал тесты на COVID-19

Представитель Второй лиги "Подолье" обратился в КДК УАФ на "Эпицентр" из-за переноса очной встречи, которая должна была пройти 29 марта 2021 года.

"В хмельницком клубе утверждают, что соперник, кроме того, что имел достаточно людей для проведения матча, подделал тесты на коронавирус.

Клуб из Дунаевцев сдал тесты в одной из клиник – все или большинство были негативными, но, когда пришли в федерацию футбола, они оказались позитивными. После этого из-за изоляции "Эпицентр" пропустил матч с "Черниговом".

Заседание УАФ по этому поводу было 9 апреля, но решение не будет принято до тех пор, пока не придет ответ на запрос из клиники, где делались тесты.

Повторное заседание состоится 21 апреля. Если факт обмана "Эпицентром" подтвердится - будет минус 6 очков и клубу придется забыть про Первую лигу", - сообщает ведущий ТаТоТаке Андрей Сенькив.