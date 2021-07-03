  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Артем Гагарин: У женского Кривбасса одна задача – еврокубки. Высшая лига, трепещи. Европа, жди нас
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артем Гагарин: У женского Кривбасса одна задача – еврокубки. Высшая лига, трепещи. Европа, жди нас

Вторая лига
(1 голосов)

Намек на Ярославского?

Артем Гагарин: У женского Кривбасса одна задача – еврокубки. Высшая лига, трепещи. Европа, жди нас

facebook.com/gagarintema

Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин рассказал о создании женской команды в структуре клуба.

Интересно, что речь Гагарина очень похожа на высказывания Александра Ярославского перед матчем прошлого сезона "Металлист" – "Кривбасс".

"Кривой Рог – это "Кривбасс", а "Кривбасс" – это Кривой Рог. Семь долгих лет я ждал этого момента. Я думаю, все мы ждали, что криворожский клуб выйдет на поле и будет побеждать, как и побеждал всегда. И вот, год назад эта мечта осуществилась. А теперь мы хотим больше. Мы развиваемся и у нас появляется женская команда.

У женского "Кривбасса" стоит одна задача – это еврокубки. Высшая лига, трепещи. Европа, жди нас. Мы обязательно будем там.

Перед нами стоит амбициозная задача. Мы должны не только создать женскую команду, а и построить вертикаль женских команд в нашей академии. В июле-августе нас ожидают интересные трансферы. Мы подписали обалденную центральную нападающую, защитницу, полузащитницу и вратаря. А тренер у нас будет вообще топ-уровня.

Теперь я не только вице-президент "Кривбасса", а и отвечаю за развитие женского футбола в клубе и городе. И самое главное – нас ждет увлекательное путешествие не только с основной командой, а и с женским "Кривбассом", – сказал Гагарин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Артем Гагарин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Facebook

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
фан-горняк (Кривой Рог)
03.07.2021 в 01:00
А что это вообще за клоун? Как говорил мой друг, эй, йды на х..у...й Гагарин
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...