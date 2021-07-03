Артем Гагарин: У женского Кривбасса одна задача – еврокубки. Высшая лига, трепещи. Европа, жди нас

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин рассказал о создании женской команды в структуре клуба .

Интересно, что речь Гагарина очень похожа на высказывания Александра Ярославского перед матчем прошлого сезона "Металлист" – "Кривбасс".

"Кривой Рог – это "Кривбасс", а "Кривбасс" – это Кривой Рог. Семь долгих лет я ждал этого момента. Я думаю, все мы ждали, что криворожский клуб выйдет на поле и будет побеждать, как и побеждал всегда. И вот, год назад эта мечта осуществилась. А теперь мы хотим больше. Мы развиваемся и у нас появляется женская команда.

У женского "Кривбасса" стоит одна задача – это еврокубки. Высшая лига, трепещи. Европа, жди нас. Мы обязательно будем там.

Перед нами стоит амбициозная задача. Мы должны не только создать женскую команду, а и построить вертикаль женских команд в нашей академии. В июле-августе нас ожидают интересные трансферы. Мы подписали обалденную центральную нападающую, защитницу, полузащитницу и вратаря. А тренер у нас будет вообще топ-уровня.

Теперь я не только вице-президент "Кривбасса", а и отвечаю за развитие женского футбола в клубе и городе. И самое главное – нас ждет увлекательное путешествие не только с основной командой, а и с женским "Кривбассом", – сказал Гагарин.