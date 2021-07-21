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Кожанов: Дело не в финансах. Переходил в Карпаты за команду, за город, за болельщиков

Вторая лига
(3 голосов)

34-летний хавбек вернулся в новые-старые Карпаты

Кожанов: Дело не в финансах. Переходил в Карпаты за команду, за город, за болельщиков

fckarpaty.org.ua

Новина українською

34-летний хавбек Денис Кожанов рассказал о своем переходе из "Миная" во второлиговские львовские "Карпаты".

- Почему ты решил уйти из "уходит" в друголиговские "Карпаты"?

- В "Минае" у меня закончился контракт, не было никакого смысла мне там оставаться, потому что там пришли не лучшие времена. Когда возник вариант с "Карпатами", то в целом согласился очень быстро на это предложение. Это неплохой проект, тем более, что "Карпаты" - это "Карпаты".

- Андрей Тлумак - главный тренер "Карпат". Вы вместе когда-то играли за "Карпаты", а впоследствии он тренировал тебя в "Волыни". Как ты с ним общаешься и есть ли между вами какая-то субординация?

- Конечно, субординация присутствует: он - тренер, а я - футболист. Да, мы когда-то играли вместе, но пока Тлумак уже тренер, а я пока игрок. Поэтому, конечно, что вот это расстояние мы держим. Обращаюсь к нему Андрей Богданович. Он всегда такой эмоциональный, как и во время матчей, так и во время тренировок, но все прекрасно знают, что в жизни Тлумак спокойный. Когда проходят матчи или тренировки, то он совсем другой.

- В "Минае" у тебя была большая зарплата, чем сейчас в "Карпатах"?

- Да, больше. Когда переходил в "Карпаты", то вопрос в финансах не стоял. Здесь больше за команду, за город, за болельщиков.

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В статье: Денис Кожанов ФК Минай Карпаты (Львов)
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Комментарии (1)
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oleksa_lv (Львів)
21.07.2021 в 23:10
З Богом !
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