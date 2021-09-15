Дерби Херсонщины: его победитель стал лучшим тренером 8 тура во Второй лиге

Значительно обострилась борьба в середине турнирной таблицы Второй лиги (группа Б). Накануне дерби Херсонщины "Кристалл" надеялся переиграть " Энергию " и обойти ее в таблице, а команда из Новой Каховки имела цель оторваться от преследователей и закрепиться посередине.

Поэтому лауреат 8 тура во Второй лиге, по версии Всеукраинского объединения тренеров по футболу - главный тренер новокаховской "Энергии" Эдуард Хавров. Его подопечные нанесли поражение херсонскому "Кристаллу" (2:1 на чужом поле), обыграли при этом давнего соперника в областном дерби.

"Кристалл", команда, которая еще в прошлом сезоне играла в Первой лиге, исторически является главным соперником "Энергии" в дерби. Первый с 2019 года официальный матч между соперниками проходил на фоне соседства в таблице и многочисленных кадровых пересечений - ведь, в том числе, главный тренер гостей ранее возглавлял как раз хозяев. Это придавало принципиальности.

У гостей не играл Сергей Цой - бывший лидер, играющий тренер и капитан, однако он уже несколько туров не выходит на поле. У хозяев по разным причинам не смогли сыграть несколько игроков основной обоймы - Попчук и Сербинов. Хотя "Кристалл" нашел им количественную замену, качественно середина поля, безусловно, пострадала.

По сравнению с предыдущим матчем (домашняя ничья 1:1 с "Ярудом", клубом родного города Хаврова) тренерский штаб "Энергии" провел две смены в стартовом составе. Вместо Кириенко на месте одного из вингеров вышел Бондарь - и это была решающая замена, в активе игрока - гол + ассист. А Хименюка в атаке заменил Федоров - отметим, что на позиции форварда команда еще проводит кадровый поиск.

У херсонского клуба есть несколько вариантов ведения игры, поэтому "Энергии" было важно, во-первых, не дать хозяевам реализовать свои замыслы через контроль мяча, во-вторых, не позволять "Кристаллу" давать нацеленые длинные передачи на лидера своих атак Гливого. Даже пропустив, гости не потеряли своей боеспособности - оперативно отыгрались, вышли вперед после перерыва, а в дальнейшем удачно сыграли по счету, несмотря на давление хозяев.